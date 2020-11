’Alcohol slecht voor opgroeiende kinderen? Joh...’

Op 1 juli wordt de nieuwe alcoholwet van kracht. Dat betekent dat er vanaf volgend jaar, op straffe van een fikse boete, het aan iedereen boven de 18 verboden wordt om aan kinderen jonger dan 18 jaar alcohol aan te bieden. In deze wet wordt ook meegenomen dat, let op, ouders niet langer drank mogen aanbieden aan hun minderjarige kinderen. Ook niet in een kroeg en ook niet in een restaurant. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis acht deze maatregel noodzakelijk omdat drankgebruik onder jongeren de laatste vier jaar niet is gedaald.

Alcohol

Toen ik bovenstaande vernam, vond ik mezelf ineens een enorme slappe hap. Waarom had ik tijdens de opvoeding al die moeite gedaan om mijn kinderen te wijzen op het gebruik van alcohol? Dus niet op het gevaar of het eventuele misbruik, maar op het gebruik ervan? Waarom moest ik ooit keihard lachen toen mijn toen 2-jarige zoon met zijn meest zware stem antwoordde: ’Doe mij maar een biertje’ op de vraag van een ober wat ’meneer’ wilde drinken? Waarom had ik hem in hemelsnaam met zachte dwang richting een flesje Fristi gedirigeerd?

Of neem mijn dochter. Als 15-jarige gaf ze een slaapfeestje. Toen we thuiskwamen rook de woonkamer niet bepaald fris. Er hing een zoetige, weeïge lucht. Toen zij met haar vriendinnen rond het middaguur in de keuken verscheen en zij als zombies eieren met spek gingen eten, had ik niks door. Pas een week later ontdekte ik een tas met lege flessen Baileys in de garage en viel het kwartje. Nadat ik haar had geconfronteerd met mijn vondst keek ze benauwd. Ik vroeg hoe ze zich had gevoeld na dat slemppartijtje. Het enige wat ze piepte was: hondsberoerd. ’Mooi’ zei ik. Einde gesprek. Waarom was ik in hemelsnaam die confrontatie met haar aangegaan?

Nu wordt het vanaf volgend jaar officieel verboden om je minderjarige kinderen te voorzien van alcohol. Had ik dat maar geweten. Had ik toen maar geweten dat alcohol slecht voor kinderen was. Ik had mezelf zoveel moeite kunnen besparen tijdens hun opvoeding! Het leek mij sowieso nooit zo’n goed idee om een peuter bier te laten drinken op een terra, of rode wijn te serveren in een limonadeglas bij mijn spaghetti bolognese.

Bezopen

De keren waarop ik met mijn kindjes aan de toog hing en hen een speciaal biertje aanprees in een kroeg zijn op twee, een, nee nul handen te tellen. Als we met de pubers uit eten gingen en een flesje wijn bestelden vond ik het raar als er ook voor hen een wijnglas werd neergezet. Hallo? Dat drinken doen ze maar in hun eigen tijd. Op hun eigen kosten. Handen af van mijn wijn! Ergens in mijn achterhoofd vond ik de combinatie alcohol en kinderen gewoon niet zo’n goeie. En blijkbaar in het achterhoofd van meer ouders. Maar nu wordt het ons ook eindelijk duidelijk waarom: alcohol schijnt slecht te zijn voor opgroeiende kinderen! Joh...

Het is blijkbaar zó slecht dat het bij wet verboden gaat worden om als ouders je kind(eren) te voorzien van een drankje. Dus aan alle papa’s en mama’s van Nederland die dat nog niet wisten? Hallo zijn jullie daar? Mochten jullie reikhalzend uitkijken naar het moment waarop de horeca weer opengaat en jullie weer op vrijdagmiddag lekker shotjes kunnen gaan wegtikken met jullie kind(eren)? Doe het dan snel voor 1 juli 2021. Het klinkt bezopen maar het wordt dan officieel verboden.