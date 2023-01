Jullie vragen over de Lekker in je vel-challenge beantwoord door gewichtscoach Mieke!

Het overkoepelende thema van de vraag & antwoord-sessie van afgelopen zondag was ‘motivatie & actie’. Velen willen afvallen, maar om tot dat doel te komen heb je een bepaalde motivatie, focus en energie nodig. Dat je elke ochtend bij het opstaan denkt, yes ik ga er weer voor! Ik geloof dat motivatie niet iets is dat je hebt of niet, maar dat het een keuze is. Daarover meer in de vragen hieronder!

Hoe kan ik zorgen dat ik gemotiveerd blijf?

Als het afvallen niet gemakkelijk gaat, is het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven. Het is dan belangrijk om je standaarden niet te verlagen. Soms geloven mensen dat afvallen niet voor hen is weggelegd. Uitspraken als ’Ik ben nou eenmaal een bourgondisch type’ of ’Ik hou gewoon te veel van eten’ komen je misschien bekend voor. Dat soort gedachten zorgen ervoor dat je motivatie om door te gaan wegebt. Maar jij mag een fit en gezond leven verwachten! Je kunt veel meer dan je denkt. Durf te gaan voor wat je wil en saboteer jezelf niet.

Wat kan ik doen als ik een dag geen zin heb om het dieet vol te houden?

We hebben allemaal wel eens een dag dat we simpelweg weinig energie hebben om je te houden aan je dieet. Toch zijn er drie technieken die je kunt toepassen om je energie te verhogen. De eerste techniek heeft te maken met je lichaamshouding. Als je weinig energie hebt, kan het bijvoorbeeld zijn dat je schouders gaan hangen. Zodra je rigoureus je lichaamshouding aanpast, merkt je brein een positieve verandering. Neem dus een krachtige pose aan, want dan voel je je ook krachtig.

De tweede techniek is je focus verleggen. Stel je hebt slecht geslapen: blijf hier dan niet in hangen. Verleg je focus en richt je aandacht bijvoorbeeld op je doelen, je successen, wat er wel goed gaat en dingen waarvoor je dankbaar bent.

De laatste techniek heeft te maken met taal. De woorden die je tegen jezelf en anderen zegt, hebben invloed op je gemoedstoestand. Er zit een wezenlijk verschil tussen ‘ik moet afvallen en dus mag ik geen chocola’ en ‘ik mag in principe alles, maar ik kies ervoor om gezond te eten’.

Hoe kan ik mij alsnog aan mijn gezonde voornemens houden als mijn dag niet loopt zoals verwacht?

Soms kan een dag een onverwachte wending nemen, bijvoorbeeld als je ineens visite krijgt en er geborreld wordt. Hoe ga je hier dan mee om? Een van de belangrijkste tips die ik altijd geef is: compenseren. Wees flexibel en kies af en toe voor een hapje bij de borrel, maar compenseer dit later door dan wat minder te eten. Ik wil je niet aanraden om maaltijden over te slaan als je een keer een borrel hebt, maar het gaat om die flexibiliteit. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een lichtere maaltijd, zoals een soep.

Ik ben in de eerste twee weken van de challenge nog niet afgevallen, hoe zorg ik dat ik toch wat gewicht verlies?

Het kan zijn dat je pech hebt en dat het gewoon stilstaat. Het kan ook zijn dat je jezelf op het verkeerde moment weegt. Als je bijvoorbeeld veel zout hebt gegeten, houd je vocht vast wat ervoor zorgt dat je meer weegt. Maar het kan ook betekenen dat je toch nog iets te veel eet en dat je nog wat moet dalen in je calorie inname. Kijk dan wat je nog kan missen in je voedingspatroon.

Ik merk dat ik niet goed tegen pasta en brood kan, heb je tips?

Mijn tip is om dit te vervangen door andere producten waar je geen last van krijgt. Als je merkt dat je bepaalde producten niet fijn vindt, kijk dan naar wat je wél lekker vindt en wat bij jou past. Bonen zijn soms goede alternatieven. Of speur het internet af naar lekkere koolhydraatarme recepten.

De dagen voordat ik ongesteld wordt heb ik vaak zin in lekkere dingen. Hoe kan ik die verleiding weerstaan?

Ik denk dat veel mensen dit herkennen. De eerste optie is om deze paar dagen in de maand in te calculeren. Als je jezelf een beetje vrijheid gunt, is het vaak makkelijk om niet helemaal door te slaan. Eet dan bijvoorbeeld de week ervoor wat minder. Als je dit niet wil, probeer dan je focus te verleggen zodat de gedachte aan lekkere dingen wegebt.

