’Ik word knettergek van de ex van mijn vriend’

Lieve Sabine, alweer drie jaar ben ik samen met de liefste man die ik ooit ontmoet heb. Alles is geweldig behalve zijn ex. Die vrouw maakt ons leven samen praktisch onmogelijk. Toen ik mijn vriend leerde kennen, leefde hij al ruim een half jaar gescheiden van zijn ex. Samen hebben ze twee kinderen die toen 3 en 5 waren. Hij ging bij haar weg omdat de ruzies steeds hoger opliepen en de situatie wat hem betreft onhoudbaar was. Ze sloeg hem regelmatig en ontplofte om het minste of geringste. Ze zijn officieel gescheiden, er is een ouderschapsplan opgesteld en alimentatie bepaald die hij gewoon betaalt.

Wraakacties

Hij was dus al vrijgezel toen wij elkaar ontmoetten. Het was liefde op het eerste gezicht en na een jaar woonden we samen. Vanaf dat moment mocht hij zijn kinderen steeds minder zien en mondde iedere poging om terug te gaan naar de normale omgangsregeling uit in een drama. Vanaf het moment dat zij afwist van mijn bestaan, heeft ze er echt alles aan gedaan om mijn vriend het leven onmogelijk te maken. Ze vertelt rare verhalen over hem in de buurt, heeft als wraakactie al een paar keer de grijze bak voor de deur omgekieperd, heeft belachelijk dure aankopen gedaan met de creditcard die nog op zijn naam stond, had hem als een of andere viespeuk aangemeld op een datingsite en nog een aantal van die achterlijke dingen. Maar het ergste is nog wel dat ze de kinderen heeft verteld dat papa weg is gegaan om mij. Dat ik de reden ben dat het gezin uit elkaar ligt.

Mag de kinderen niet zien

Mijn vriend mag zijn kids dus amper zien en dat voelt voor hem afschuwelijk. Inmiddels hebben we een advocaat ingeschakeld om officieel geregeld te krijgen dat de kinderen ook bij ons mogen komen. Maar zijn ex traineert de boel dus de kosten lopen op en er gebeurt verder niets. Ze luistert niet naar de uitspraak van de rechter dat ze moet toestaan dat mijn vriend zijn kinderen kan zien. Ik snap heel goed dat mijn vriend het niet keihard wil spelen want de kinderen zijn daar als enige echt de dupe van. Maar ik weet het af en toe echt niet meer. Zeker nu ik zelf zwanger ben, ben ik zo bang dat het nooit meer goed komt. Wat moet ik doen?

Sabine: „Scheiden is een rouwproces, dat gepaard gaat met boosheid, teleurstelling en verdriet. En in jullie geval gaat het zeker niet over rozen. Wat een drama lieve brievenschrijfster. Ik denk dat jouw partner er het beste aan doet om een familie-mediator in te schakelen en te proberen om de relatie tussen hem en zijn ex enigszins te herstellen.

Dit soort heftige conflicten hebben altijd een enorme impact op de kinderen en je hebt eigenlijk een soort ’regisseur’ nodig om het een beetje in banen te leiden. Misschien dat jullie via de advocaat die je al hebt informatie in kunnen winnen hoe jullie dit het beste op kunnen lossen en of zij een goede mediator kennen. Want zelf kom je er dus duidelijk niet uit. Misschien dat je ook informatie kan aanvragen via het Nederlands Jeugdinstituut. Zij hebben zoveel ervaring en jeugdprofessionals in dienst die het welzijn van het kind altijd vooropstellen. Ook op hun website vind je heel veel informatie. Veel succes!

