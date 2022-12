Iris (32) heeft een paniekstoornis: ’Ik kwam mijn huis niet meer uit’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Mijn mentale gezondheid staat altijd centraal. In 2018 kreeg ik namelijk de diagnose paniekstoornis in combinatie met agorafobie. Wat die fobie bij mij inhield: ik was angstig als ik ergens naartoe moest waar ik misschien niet zomaar weg zou kunnen en vermeed daarom situaties die voor mijn gevoel ver van huis waren. Dit laatste werd alsmaar erger en op een gegeven moment kwam ik mijn huis niet meer uit. Dat veranderde toen ik mijn antikraakwoning moest verlaten. Mijn veilige bubbel viel weg, wat me zwaar trof. Toch ben ik me na verloop van tijd in een nieuwe omgeving weer thuis gaan voelen, wat me veel zelfvertrouwen heeft gegeven. Ik vroeg me af: als ik dit kan, wat kan ik dan nog meer? Ik ben hard aan mezelf gaan werken en durf door onder andere therapie steeds meer. Een maand geleden ben ik zelfs voor het eerst op vakantie geweest.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik gebruik antidepressiva, een medicijn dat wordt voorgeschreven aan mensen met depressies, maar ook bij angststoornissen. Als ik veel spanning ervaar, zorgt deze medicatie ervoor dat de drempel wat lager wordt om eropuit te gaan. Voedingssupplementen slik ik niet.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Belangrijk in mijn eetpatroon is dat ik niet te streng ben voor mezelf. Tien jaar lang heb ik mezelf gedwongen tot een vegetarische levensstijl. Ik streefde naar een veganistisch dieet, maar dat lukte niet. Toen ik besloot mezelf niet te verplichten vlees te mijden, hield ik de vegetarische levensstijl juist beter vol. Ik vind vegetarisch eten lekker en ben het gewend, maar gun mezelf tegenwoordig vlees als ik er zin in heb. Waar ik vroeger uit gemak een diepvriespizza in de oven deed, kook ik nu uitgebreid en neem ik meer te tijd om te genieten.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Mijn gewicht is de afgelopen jaren best veranderd. De angst zorgde voor weinig eetlust en daardoor had ik een tijdje ondergewicht. Momenteel heb ik weer een normaal gewicht, een streven heb ik niet. Ik vind het belangrijker dat ik me goed voel.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik ben een echte Bourgondiër en drink daarom graag. Mijn grootste zonde is wijn, daar houd ik heel erg van. Negen jaar geleden ben ik gestopt met roken.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Om negen uur ’s ochtends ga ik lekker lang wandelen met mijn honden. Dat wandelen wordt wel eens rennen en ik gooi ook vaak met een frisbee. De honden uitlaten zorgt ervoor dat ik iedere dag meer dan 10.000 stappen zet. Daarnaast nog sporten, hoeft van mij niet.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Iedere dag stilstaan bij hoe je je voelt. We gaan zo vaak maar dóór, ik merk in alle drukte soms niet eens dat ik dorst heb. Wacht niet totdat je lichaam zelf aan de rem trekt en leg jezelf geen verplichtingen op.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Zolang ik goed op mezelf blijf letten, zie ik geen verbeterpunten. Ik voel me relaxed en ik heb geen last meer van paniekaanvallen. Ik kan dit weekend zelfs kerst vieren met de familie, dat was voorheen wel anders. Sterker nog: ik heb er zin in.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Zeker. Op Instagram krijg ik bijna elke dag berichtjes. Laatst ben ik begonnen met rijlessen, iets wat voor mij heel spannend is. Ik kreeg reacties als: ’Wat knap van je, dit geeft mij ook hoop’. Dat soort berichten motiveren me mijn verhaal te delen. Daarnaast vind ik het gewoon leuk om te laten zien hoe ver ik ben gekomen. Ik ben trots op mezelf.”

