Daghoroscoop 20 september - Een romance kan opbloeien, Kreeft

VANDAAG JARIG

Jouw financiële antenne staat goed afgesteld; sociale contacten lijken daarbij een rol te gaan (of blijven) spelen. Ook als zaken teruglopen zal dat nauwelijks invloed hebben op je financiën of carrière. Je bent vrijgevig, maar ook oplettend. Richt je aandacht op reizen en studie.

RAM

Zoek iemand met veel ervaring als je iets nieuws wilt leren en zet je eigen ego opzij. Iemand met een andere achtergrond kan jouw horizon aanzienlijk verbreden. Een prima dag om op reis te gaan. Sta open voor nieuwe vriendschappen.

STIER

Moet je niet beter voor jezelf zorgen? Te weinig beweging en te veel vetten en suiker doen je gewicht toenemen. Je moet wilskracht inzetten om een ongelukkige situatie het hoofd te bieden. Tracht van jezelf te houden en denk positief.

TWEELINGEN

In een sociale bui kun je spontaan besluiten een feestje te bouwen of een leuk uitje te bedenken voor jouw lief. Trek ook tijd uit om kleding te kopen maar wees niet te verkwistend. Laat geen misbruik maken van je vrijgevigheid.

KREEFT

Zet je beste beentje voor. Meerderen zullen onder de inruk zijn als je vroeg aanwezig bent en meteen aan de slag gaat. Problemen kunnen lastig op te lossen zijn en slim denkwerk vereisen. Intussen kan een romance opbloeien.

LEEUW

Als je in een speelse bui bent zul je je liever fysiek inspannen dan mentaal en zal je hoofd niet naar studie staan. Voer gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Jij kan flirten als de beste; ga maar eens je gang.

MAAGD

Bedenk een manier om van huis uit te werken. Jouw vermogen goed uit drukken stempelt je tot marktleider in jouw sector. Zorg dat je je in andere talen kunt redden. Voor studenten is dit een uitgelezen dag om aan een scriptie te werken.

WEEGSCHAAL

Schenk speciale aandacht aan je uiterlijk en aarzel niet te zeggen wat je te zeggen hebt. Je kunt op charmante wijze mensen voor je winnen en zult geen moeite hebben de juiste woorden te vinden. Onthul je plannen en wensen.

SCHORPIOEN

Vanochtend kan je wat overgevoelig zijn. Artiesten en andere creatievelingen kunnen iets bijzonders tot stand brengen. Verliefden beleven een speciale intimiteit. Naarmate de dag vordert neemt je energie toe. Ga vanavond uit eten.

BOOGSCHUTTER

Kleed je goed; je kunt in de schijnwerpers terecht komen. Met een vriend(in)of collega kan een onschuldig flirt ontstaan. Geniet van de complimenten die je krijgt maar laat jouw fantasie niet op hol slaan.

STEENBOK

Thuis kunnen meer spanningen zijn dan anders. Luister naar je intuïtie en blijf rustig in een lastige situatie. Zoek de eenzaamheid; dat kalmeert. Sluit de deur en speel jouw favoriete muziek. Reken af met een beperking.

WATERMAN

Je kunt veel leren door naar de mening en ideeën van anderen te luisteren. Conversatieles is de beste manier om een vreemde taal onder de knie te krijgen, ook al ontbreekt het je aan moed om zelf je mond open te doen.

VISSEN

Ga in jouw werk dieper op details in. Zoek antwoorden op de vragen die je bezighouden. Duik in archieven; de beste resultaten boek je in eenzaamheid. De kans op een romance op de werkvloer is niet denkbeeldig. Wees wel eerlijk.

