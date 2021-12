’Hoe kan ik zonder glitter en glamour alsnog shinen met oud en nieuw?’

“Hoewel we traditiegetrouw altijd ons best om er met oud en nieuw zowel letterlijk als figuurlijk een feestje van te maken, kan iedereen er zelf voor kiezen om wel of niet opvallend en in de glitters het oude jaar af te sluiten. Goud, zilver, glitter en glans zijn doorgaans de vaste mode-ingrediënten, maar het mag natuurlijk ook best iets bescheidener.”

Unique piece

„Je hoeft ook niet gelijk ‘all the way’ te gaan met een opvallende feestoutfit. Zo is het bijvoorbeeld prima om voor slechts één ‘unique piece’ te kiezen. Oftewel: één opvallend item. Dat kan een knalkleurige jumpsuit zijn in het zuurstokroze, een kleurrijke bloemjurk of een goud- of zilverkleurige blouse. Het kan ook een glitterbroek met pailletten of een fluwelen jasje zijn.

Als je hele bijzondere schoenen of laarzen hebt (wie weet in het goud?) kunnen deze ook als blikvanger gelden. Alleen al met dit item kun je een statement maken en de rest rustig houden. Dat laatste doe je door te kiezen voor een zwart broekpak, een ’little black dress’ (het bekende zwarte jurkje), een eenvoudige zwarte blazer of een blouse. Dan ziet iedereen dat er toch aandacht aan de outfit is besteed, maar oogt het geheel tenminste niet helemaal ’over the top’. Luxe materialen zoals zijde, kasjmier en fluweel ogen van nature al heel rijk. Deze materialen zijn ook goed om te gebruiken in rustige tinten.”

Uitverkoop

“Wie nog een stapje minder wil zetten kiest voor een basisoutfit die opgesierd kan worden met opvallende accessoires. Beperk bijvoorbeeld de kleding tot één of twee kleuren, maar kies voor een tas, schoenen, shawl of sieraden in een knalkleur. Als dit geheel goed op elkaar is afgestemd kan dat een hele feestelijke uitstraling geven.

Een goede tip voor de ware shopfanaten onder ons: kijk het hele jaar door tussen de koopjes en afprijzingen of je iets kunt vinden waar je straks aan het eind van het jaar mee kunt schitteren.

In mei lijkt een goudkleurige glitterlaars of een spierwit mohair vest misschien een beetje vreemd, maar aan het einde van het jaar pak je deze items met plezier uit de kast en kun je er eindeloos mee combineren. Die knalrode glitterriem die voor 80% korting weg mocht doet het natuurlijk ook goed als accent op een zwarte tuniek en is te zijner tijd een heuse blikvanger!

Ik weet nog goed dat ik een jaar of 15 geleden een goudkleurig jack scoorde dat jarenlang vergeten in de kast hing, uiteraard met het prijskaartje er nog aan. Een paar jaar later ging het jack mee op wintersport waar we oud en nieuw vierden en ik kreeg enorm veel complimenten in de plaatselijke après-ski bar. Sindsdien is het jack regelmatig van de partij geweest bij eindejaarsfeesten, telkens weer in een nieuwe combinatie, zodat niemand ooit gemerkt heeft dat ik al jaren hetzelfde droeg!”

Huispak

“Hoewel comfort de afgelopen twee jaar hoog in het vaandel staat vanwege het vele thuiswerken, gaan we bij voorkeur aan het eind van het jaar niet overstag voor een huispak, joggingpak of een teddy sweater. Leuk om een druilerige zondag in door te brengen, maar op een feestelijke avond als oud en nieuw mag er toch wel iets meer uit de kast worden getrokken.

Een fijne compromis is een stretch item dat lekker zit na de zoveelste genuttigde oliebol, maar nog steeds feestelijk oogt. Een stretchbroek, rok, jurk of zelfs blazer is echt een uitkomst. Ook handig als er nog een dansje wordt gewaagd, want deze kleding rekt mee.

Ook blouses zijn prettig als er wat stretchmateriaal in zit. En om het comfortabele gevoel nog even vast te houden zijn ook capes, bolero jasjes en fluffy (wollen) shawls een uitkomst. Zeker als je gekozen hebt voor een leuke avondjurk met korte mouwtjes of uitsnede op de rug.”

Make-up

„Een andere optie is om voor ‘rustige kleding’ te kiezen, maar wel uit te pakken met nagels en make-up. Een rode lippenstift zorgt voor ’instant power’, vooral in combinatie met ’smokey eyes’ (donkere oogschaduw goed uitwrijven met een kwastje) en ’cat eyes’ (vloeibare eyeliner tot aan de uiteinden van de ogen trekken). Glitteraccenten op de ogen, jukbeenderen en het decolleté staan ook feestelijk. Ze kunnen aangebracht worden met een crème of met glanzende poeders. Leuk detail: stem je nagels af op de kleuren van je outfit of lak je vingernagels in regenboogtinten.”

OPROEP

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.