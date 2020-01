Nicky is het onbeschofte gedrag van klanten spuugzat

Ⓒ Eigen beeld

Nicky (33) heeft de afgelopen vijftien jaar in verschillende winkels gewerkt. In die jaren zag de dertiger een grote verschuiving: klanten behandelen het winkelpersoneel steeds onvriendelijker en het respect is ver te zoeken. In deze Lezerscolumn beschrijft Nicky met welke onbeschofte, soms zelfs gevaarlijke, mensen zij dagelijks te maken heeft.