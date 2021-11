Plussize model Jana gaat op sportvakantie naar Aruba: ’Wat is er mis met luieren?’

„Jarenlang was ik een wandelende calorieëncalculator. Fervent fitnesser, maat 36 en altijd bezig met slank blijven. Niet voor mezelf, maar vanwege mijn modellenwerk. Het zijn de eisen die de mode-industrie stelt. Maar op een dag besloot ik mijn carrière als kleerhanger in te wisselen voor die van afgeprijsd speklapje: ik werd plussize model. Ik stopte mijn sportschoolabonnement, wat elke maand vijftig euro extra voor boodschappen opleverde. Daarmee kon ik al dat lijnleed ruimschoots compenseren. Ik verruilde superfoods voor comfortfood en sindsdien let ik wel op wat ik eet, maar dan vooral of het wel echt lekker is.

Voor mijn werk moet ik maat 42-44 hebben en curvy zijn. Daar voel ik me happy bij, zolang de curves op de juiste plekken zitten. Van curve-management is de laatste tijd alleen weinig gekomen. De uitnodiging voor een FitCation op Aruba komt dus als geroepen. Kekke sportoutfits uit de kast gevist en hup, naar de Caraïben. En niet voor een luie strandvakantie. Na een week sporten en gezond eten zal ik strak, gedetoxed, zen én bloedfanatiek huiswaarts keren om die levensstijl daar voort te zetten. Met behoud van mijn maat! Anders kan ik mijn plussize-carrière ook vaarwel zeggen.

Zweten als een otter

Bij aankomst op Aruba word ik ontvangen door de hartelijke Amayra, het toonbeeld van Arubaanse gastvrijheid gevat in weelderige vormen en mijn gids voor de komende week. Mijn plussize billen zijn geruststellend (of teleurstellend) klein vergeleken bij de lokale billen. Amayra zet me af bij mijn hotel, zodat ik me kan opfrissen.

Die avond spreken we af op een terras aan de haven om te eten en het fitnessprogramma voor de komende week door te nemen. De straten met kleurige gebouwen in Oranjestad zijn levendig en ondanks het late tijdstip warm. Amayra bestelt twee Aruba Arriba’s, een cocktail met de Arubaanse likeur Coecoei. Ik vraag of ze zelf mee sport, ik kan immers wel wat steun gebruiken. Maar dat is ze niet van plan. Zij ziet de noodzaak niet in van de fysieke uitputtingsslag waarvoor ik mezelf deze week heb aangemeld. Ik begin te twijfelen. Wat is er eigenlijk mis met een luiervakantie?

De volgende ochtend word ik om 8.00 uur verwacht bij Manchebo Beach Resort & Spa voor een uur yoga. De yogatempel bevindt zich aan het brede zandstrand. Ik zie ertegen op. Ik heb weinig yoga-ervaring, maar genoeg om te weten dat ik er slecht in ben, dankzij mijn gebrek aan souplesse en spierkracht. De yoga-instructrice glimlacht geruststellend en zegt dat ik naar mijn lichaam moet luisteren. Dat neem ik maar niet te letterlijk, want mijn lichaam roept dat ik op het riante strandbed verderop moet ploffen in plaats van op de spartaanse yogamat.

Het yoga-jargon vliegt me om de chakra’s. ’Ontspan in de houding’, ’adem erdoorheen’ en – mijn favoriet – ’verplaats je gewicht naar je andere bil’. Als we zijn opgewarmd (lees: zweten als een otter) komt er een serie ’heupopeners’. Amayra maakt foto’s en ik doe mijn best de oefeningen correct uit te voeren. Straks circuleren er foto’s van mij op social media die het midden houden tussen onbedoeld pikant en ronduit bezopen. Smachtend staar ik in de downward facing dog tussen mijn bibberende kuiten door naar het strandbed. Hoewel het nog vroeg is voelt deze les als bikramyoga (yoga bij 40 graden Celsius). Maar na een uur voel ik me zowaar lichter en leniger. Namasté!

Suppen en smullen

Ik evalueer de yogales tijdens mijn ontbijt bij Boardwalk Small Hotel Aruba. In tegenstelling tot de grote hotelketens op het eiland is dit kleinschalige appartementencomplex knus en persoonlijk, met veel planten, vogels, hagedissen en palmbomen. Die laatste zijn een souvenir van de kokosnootplantage die er ooit zat.

Na het ontbijt zet Amayra me af bij Palm Beach, waar bij Vela Surfshop een paddle board voor me klaarstaat. Ik ga ’suppen’. Dat is vooral goed voor de schouders en diepliggende spieren die je bij het balanceren gebruikt, legt het surfshopmeisje uit. Ze geeft me wat aanwijzingen, waarvan de belangrijkste is dat ik binnen het door boeien begrensde deel in zee blijf. Ik zie regelmatig ’suppers’ op de Haarlemse grachten en het lijkt me niks om in het groezelige grachtenwater te belanden, maar dit kristalheldere zeewater, dat tot navelhoogte reikt, is juist heel aantrekkelijk om in te vallen. Door de hoge temperaturen en de noordoostelijke passaatwind is het goed toeven in zee, hoewel die met 29 graden Celsius weinig verkoeling biedt. Binnen de omheining blijven blijkt lastig. De stroming leidt me steeds verder de zee op. Ik sup me een ongeluk om dat te voorkomen: een goede workout voor de armen. Na een halfuur heb ik het wel gezien. Het paddle board dient prima als luchtbed en zo dobber ik – één hand aan de lijnboei – nog een tijd rond, terwijl ik hard werk aan mijn kleur.

Amayra beloont mijn inzet met een etentje bij Zeerover, een beroemd visrestaurant aan de visafslag in Savaneta, bij San Nicolas. Hier komt heel Aruba op zondagavond bijeen en likt de vingers af bij gefrituurde visgerechten. De hele dag varen vissersbootjes af en aan met hun vangst. We nemen plaats aan een picknicktafel op het terras van houten steigers. Zeerover is een kleurrijke houtje-touwtjeconstructie op het water. Onze bestelling wordt geserveerd in een plastic vergiet met dito borden en bestek. Het eten is er niet minder lekker om: garnalen, zalm, gemarineerde uienringen, gebakken banaan en Arubaanse pan bati (maisbrood). Smullen!

Expeditie te voet

De volgende ochtend ontmoet ik Amayra om 5.30 uur. We gaan wandelen bij Boca Keto, een strand aan de oostkust dat uitsluitend bereikbaar is met een fourwheeldrive en sterke kuitspieren. ’The Quiet Mouth’, zoals de baai wordt genoemd, kenmerkt zich door twee rotsformaties in zee, die elkaar als monden lijken te kussen. Amayra heeft haar zus, nicht, kleine neefje en twee vriendinnen meegenomen. Al kletsend banen we ons een weg door de ruige begroeiing van typisch Arubaanse dividivibomen en cactussen. De weg naar het strand is woest en ligt vol kiezelstenen. Het is een uitdaging niet uit te glijden. Ondertussen leer ik Amayra’s gezellige familie en vriendinnen kennen.

Boca Keto stelt niet teleur: een ruige zee met hoge golven, die aan twee kanten van de rotsformatie op elkaar af rollen. Ik stroop mijn broekspijpen op en loop een eindje het water in. Voor zwemmen is het hier te gevaarlijk. Er komen druiven en appels tevoorschijn uit tassen en al snackend lopen we verder naar The Natural Pool, een ’zwembad’ van zo’n vijftien meter doorsnee, dat ligt ingebed tussen rotsen waar metershoge golven tegenaan spatten. Een spectaculair gezicht. Helaas is de zee vandaag te wild om ons in het zwembad te wagen.

Als we terugkeren is het bloedheet. Zelfs de locals hebben het er moeilijk mee. Zweetdruppels parelen op mijn voorhoofd en ik zie wit van de factor 50. Om een zonnesteek te voorkomen heb ik mijn sportlegging als tulband om mijn hoofd gebonden. De laatste heuvel die we moeten trotseren is meteen ook de genadeklap. Uitgeteld bereiken we de auto’s. Gelukkig heeft Amayra nu wat pampering voor ons in petto. De rest van de middag verblijven we in een van de luxe villa’s van Tierra del Sol, waar een royale dis klaarstaat. Chiapudding, havermoutpannenkoeken en suikervrije ontbijtgranen, banaan met biologische notenpasta, dat werk. Ik schep nog eens op en trek dan nog wat baantjes in het zwembad. Liever spierpijn dan spijt.

Helemaal leeg

Na de veel te gezellige middag gisteren, met al dat lekkere eten, is het vandaag tijd om mijn innerlijke atleet op te roepen. Ik begin de dag op een paddle board en daarna ben ik uitgedaagd om de 165 meter hoge Hooiberg te bedwingen. Met de spierpijn valt het mee. Ik heb wel wat last van mijn schouders en billen, maar spring toch soepel uit bed.

Paddle board-yoga, oftewel levend verbranden op een wiebelende surfplank, is tergend lastig. Ik volg de les met zes anderen, die met verontrustend veel gemak op de wankele planken balanceren. Pestkoppen stuiven met hun speedboten langs om het ons nog moeilijker te maken. Dan blijkt dat mijn plank niet goed is bevestigd aan de lijnboei: ik drijf weg van de groep. Na een halfuur en diverse valpartijen zijn mijn mascara, zonnebrandcrème én enthousiasme compleet verdwenen. Maar ik wil niet opgeven. Dapper adem ik in en uit en vouw mezelf in de zonnegroet, child pose en struisvogel. Als we eindelijk naar de kust mogen peddelen, ben ik trots. Dit was zeldzaam moeilijk, maar eigenlijk ook hartstikke leuk.

Dan volgen de 640 treden omhoog naar de top van de Hooiberg. Ze zijn bezaaid met cactussen. De berg is vanaf het hele eiland zichtbaar en daarom hét referentiepunt van Aruba. Onderweg moet ik meerdere keren stoppen wegens spierverkrampingen en hongerklop. Ik doe alsof ik pauzeer om het betoverende uitzicht te bewonderen. Het is een wirwar van klimmers en dalers op de berg, voor veel Arubanen is dit een wekelijkse workout. Eenmaal boven neem ik ruim de tijd om van het uitzicht te genieten en op adem te komen. Op de terugweg trillen mijn benen en moet ik me goed vasthouden aan de leuning. Leeg ben ik. Maar weer iets dichter bij dat gedroomde lijf. Beneden staat de auto met loeiende airco klaar om me naar de volgende activiteit te brengen. Waar ben ik aan begonnen?

Mijn zorgen blijken voor niets: ik sluit de dag af met wellness in het trés chique Ritz Carlton. Eerst een Divi Divi-massage met olie van de dividiviboom en daarna mag ik gebruikmaken van de spa en een kwartier ’aan de zuurstof’. Geen overbodige luxe na die bergbeklimmerij.

Snorkelen en sagway’en

Op dag vier word ik uitgerust en energiek wakker. Van een jetlag is geen sprake meer. Ik weet niet of het komt door de massage en de zuurstofbehandeling of door de nieuwe, actieve levensstijl. Het zal een combinatie zijn van beide én de buitenlucht. In geen tijden heb ik me zo uitgeslapen gevoeld. Wat er ook op het programma staat, ik ben er klaar voor.

„Bon bini, beautiful ladies!” Zo heet de veel te gladde kapitein van Jolly Pirates ons welkom op zijn zeiljacht. „We gaan vandaag snorkelen, dushi’s”, vervolgt Ron, en hij moedigt zijn gasten – voornamelijk Nederlandse jeugd – aan om veel drankjes te bestellen. Het is gratis (vinden Hollanders leuk, weet hij) en het moet gezellig worden! Voor mij geen drank, maar de maximale dosis reisziektepillen en een plek op het dek met vrij zicht op de horizon. Stop nummer één is een scheepswrak uit de Eerste Wereldoorlog. Ron raadt onervaren zwemmers af om het water in te gaan, vanwege de sterke stroming. Ik heb alleen een A-diploma, dus ik wacht wel op de tweede snorkelspot. Daar is het water minder diep en er is nauwelijks stroming. Gewapend met een duikvest en snorkelset spring ik van boord. Het vergt wat oefening om geen water in te ademen via mijn snorkel, maar als het me eenmaal lukt kan ik voor het eerst van mijn leven de prachtige onderwaterwereld bewonderen. De bodem ligt vol zeesterren en her en der zwemmen vissen. Een bijzondere ervaring, maar een echte workout is het niet. Ik zoek mijn plek op het zonnedek weer op.

’s Avonds word ik verwacht voor een Segway-tour vanaf South Beach naar de vuurtoren. Ik vraag me af of Segway’en een sport is. Dat kan toch niet vermoeiend zijn? Al snel blijkt dat het toch spierinspanning vereist, ik voel het in mijn kuiten. We rijden langs Eagle Beach, waar de eilandbewoners na hun werk borrelen. Bij de vuurtoren word ik getrakteerd op een rijk gevulde kokosnoot en een beeldschoon uitzicht. Tijdens de afdaling vanaf de watertoren vind ik het ineens spannend. Er staat een straffe wind. Eenmaal terug op de boulevard herpak ik me en beleef het ultieme vakantiegevoel op die rare Segway. Wind door de haren en gaan.

Op gewicht

De laatste dag is aangebroken en daarmee is er een einde gekomen aan mijn lichamelijke inspanning op Aruba. Vandaag lig ik op het privé-eiland van mijn hotel tussen de flamingo’s, die hier vrij rondlopen. Ik geniet van de azuurblauwe zee en dat strandbed dat al de hele weekt lonkt. Toch had ik het avontuur niet willen ruilen voor een luie strandvakantie. Ben ik na deze FitCation weer helemaal strak en sterk? Nee. Wie dat wel is, wás volgens mij al behoorlijk getraind. Wel voel ik me energiek, uitgerust en vol sportieve ambities. Ondanks alle beweging ben ik helaas geen gram afgevallen. Met dank aan het lekkere Caribische eten, dat heel wat verbrande calorieën heeft gecompenseerd. De actieve levensstijl is me goed bevallen en heeft me geïnspireerd om thuis ook aan de bak te gaan. De yogamat is al besteld…

