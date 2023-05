Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Pauliens vriend ging vreemd: ’Het was wraak omdat ik hem niet vertrouwde’

'Steeds weer zie ik voor me hoe hij het met haar doet.'

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Paulien (31). Ze kreeg een paar maanden geleden ruzie met haar vriend en joeg hem in haar woede zo het bed van een andere vouw in. ’Ik heb spijt als haren op mijn hoofd. We proberen onze relatie te redden, maar dat gaat maar heel moeizaam.’