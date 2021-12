’Nagel internettrollen publiekelijk aan de schandpaal’

Twee jaar terug werd ik door het videoteam van de Telegraaf gevraagd om op beeld mijn mening te geven over de uitspraken die Olcay Gulsen en Caroline Tensen destijds deden in RTL Boulevard. Even een opfrisser: Nike had plus size sportkleding en dito paspoppen opgenomen in de collectie en daar was wat ophef over. In de uitzending zeiden Olcay en Caroline dat ze dat wel begrepen, omdat het hen sterk leek dat een vrouw met het figuur als dat van de paspop sportte en als ze dat toch deed, ze dat eigenlijk niet moest willen in strakke sportkleding.

Priveberichten

Daar vond ik iets van. Heel veel zelfs - vooral volslagen idioot en bijzonder dom. Het zijn niet de woorden die ik op beeld gebruikte, maar de reacties logen er niet om. Onder het YouTube filmpje bleef het bij ’Jammer dat ze zo dik is, anders zou ze wel lekker zijn…’, ’Dikke mensen lopen voor lul in strakke kleding’ en ’Jezus, wat een koe’. Prima, die had ik wel verwacht. Dat mensen ook de moeite zouden nemen om mij op te zoeken en me privéberichten te sturen niet.

Er werd me verteld dat ik ’mijn bek moest houden met dat moddervette lijf’. Als ik dat niet deed, zou diegene m’n ’laadklep’ wel even komen dichtslaan. Ook waren er flink wat mensen die me verweten dat ’dikke mensen duur zijn’ en dat ik hun zorgverzekering maar moest komen betalen als ik niet zou afvallen. Moraal van het verhaal: ik moest maar snel dood. Dan zou ik in ieder geval geen geld kunnen kosten. Gezellige boel dus. Omdat ik weigerde mijn dag erdoor te laten verpesten, verwijderde ik de berichtjes zonder erop te reageren.

Tsunami

Dit was de enige keer dat ik écht nare reacties kreeg. Er zitten nog steeds af en toe zuurpruimen in mijn dm’s, maar - gelukkig - niet met de frequentie en hevigheid waarbij dat bij mijn collega’s Marjolein en Hester het geval is. Ik weet niet of ik een wekelijkse tsunami ervan zou trekken. Wat bezielt je om een nepaccount aan te maken - want ze doen het vrijwel nooit met hun eigen naam of met hun eigen profielfoto - om andere mensen de grond in te boren? Prima om het oneens te zijn met wat iemand anders vindt, maar we hebben toch allemaal op de kleuterschool al geleerd dat je dat dan netjes zegt en het oplost of allebei je eigen weg gaat?

We hebben de irritante gewoonte het zinnetje ’vrijheid van meningsuiting’ op te dreunen als we iets kwetsends zeggen, maar niet alles hoeft gezegd te worden. Jou levert het niets op en je doet een ander er pijn mee, dus waarom zou je het doen? En als je je écht niet kan inhouden, heb dan ook de ballen om je reactie met naam en toenaam te plaatsen. Terugkomend op het artikel dat ik vanmorgen las: internettrollen opsporen schijnt - op dit moment - lastig te liggen met het oog op privacy. Wat mij betreft mag dat veranderen. Het lijkt me helemaal geen gek idee om je te moeten identificeren voor je een social media-account kan aanmaken. Voorkomen zal het het niet, maar ik heb het idee dat veel trollen de handdoek dan in de ring zullen gooien.