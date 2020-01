Woont jouw ex in jouw straat?

Driekwart van de gescheiden ouders woont minder dan 10 kilometer van elkaar vandaan, blijkt uit cijfers van 2018. Onderzoekers hebben bekeken waar ouders vier jaar na de scheiding wonen. Ze zijn in die jaren wel wat verder uit elkaar gaan wonen.

Wiskundeboek

Zelf begonnen mijn ex-man en ik bij elkaar om de hoek, maar na een aantal jaar kreeg de vader van mijn kinderen werk in een andere stad. Onhandig als een wiskundeboek is vergeten bij papa en ook zoonlief (17) wil niet meer elk weekeinde naar zijn vader. Zijn vrienden wonen immers bij mij in de buurt. En soms heeft hij een feestje of concert.

In de nieuwe woonplaats van zijn vader kent hij niet zoveel mensen. Dan is de keus voor een ’leuk’ weekeinde met vrienden voor hem snel gemaakt. En in hoeverre kun je een bijna 18-jarige nog verplichten om naar de andere ouder te gaan?

Nieuwe relatie

Overigens is doorgaans niet het werk, maar de nieuwe relatie de reden waarom gescheiden ouders verder uit elkaar gaan wonen. Gescheiden ouders die beiden weer zijn gaan samenwonen met een nieuwe partner, wonen in twee op de vijf gevallen verder van elkaar vandaan dan 10 kilometer. Ouders die in de jaren na een echtscheiding beiden geen nieuwe relatie vonden, wonen in slechts een op de vijf gevallen zo ver van elkaar vandaan.

Samengesteld gezin

CBS-socioloog Tanja Traag ziet de reden niet terug in de cijfers. „Maar ik kan me voorstellen dat je vlak na een scheiding vooral snel een huis zoekt dat in de buurt van je ex en dus je kind(eren) staat. Als je een nieuwe partner vindt, trek je misschien bij hem/haar in of zoek je samen een huis. Het nieuwe huis moet dan ook aan andere voorwaarden voldoen, vooral als je in een samengesteld gezin gaat wonen. En misschien ga je ook verder weg wonen om ook letterlijk afstand te nemen van je ex.”

