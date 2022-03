Yvonne werkte als rechercheur: ’Ik huilde, maar hoorde dat dat echt niet kon’

Stoer zijn

„Als agent moet je stoer en sterk zijn, je mag nooit je emoties laten zien. Dat werd me al vroeg verteld. Ik was begin twintig en nét agent toen een drie-jarig kindje op gruwelijke wijze verongelukte. Toen ik tegenover de ouders zat, brak ik. Ik huilde, maar hoorde van mijn collega dat dat echt niet kon. Tranen drogen en door.

Gruwelijk

Later werkte ik bij de zedenpolitie, waarbij ik kinderporno moest kijken en de vreselijkste verhalen hoorde. Als rechercheur zag ik de gruwelijkste lijken. Het was part of the job, erover praten deden we niet. En als er een psycholoog kwam, werd er gewaarschuwd vooral niet te veel te vertellen: ’Straks ben je een gekkie of raak je je baan kwijt.’

Schaamte

Dat ik uiteindelijk instortte, had ik nooit verwacht. Ik zag mezelf altijd als een sterke, stabiele vrouw. Toen het licht tóch uitging, schaamde ik me enorm. Kon ik dit werk dan niet aan? Ik had er toch zeker zelf voor gekozen? Collega’s reageerden begripvol, maar begrepen het niet echt. Net als de arts. Ik ging van overspannen naar depressief, totdat er na twee jaar eindelijk de diagnose PTSS uit kwam.

Nasleep

Meerdere keren per dag komen beelden van vroeger voorbij. Soms zijn het flitsen, soms wordt er echt iets getriggerd. Vooral in het verkeer, als iemand me afsnijdt of gaat bumperkleven, krijg ik een woedeaanval. Mijn puberdochter schaamt zich dan rot, maar ik heb er geen controle over. Van schreeuwende kinderen krijg ik een woede- of paniek-aanval. Hoor ik een sirene, krijg ik hartkloppingen. En dan zijn er nog de nachtmerries. Dan hoor ik van mijn man dat ik hem weer uit bed heb geschopt... Voor mijn gezin is het niet makkelijk, maar ze steunen ze me door en door.

Meisjesdroom

Ik ben mijn baan uiteindelijk kwijtgeraakt – eervol ontslag, zoals dat zo mooi heet – heb vrienden verloren en een groot deel van wie ik was... en toch heb ik geen spijt. Bij de politie gaan was mijn meisjesdroom en die heb ik kunnen waarmaken. Ik heb veel mensen kunnen redden: van een loverboy, een vader die zijn handen niet kon thuishouden of letterlijk door een reanimatie. Daar ben ik, ondanks alles, heel dankbaar voor.”

