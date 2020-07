Weekhoroscoop 30

Ram

Liefde: Het kost je minder moeite om je te ontspannen, wat ook je relatie ten goede komt. Meer tijd voor elkaar betekent ook meer aandacht voor elkaar. Een mooi moment om de belangrijke veranderingen te bespreken die jullie willen doorvoeren.

Financiën: Dit is een fijne week om bepaalde zaken af te handelen die je al een poosje niet lekker zaten. Als je de mogelijkheid hebt om een lening af te betalen: doen!

Werk: Alles is prima te behappen. Hoe fijn is het om alle ruimte te hebben en niet voortdurend te hoeven stressen en te haasten?

Persoonlijk: Een lege agenda maakt je rusteloos en geeft je de neiging deze op te vullen met allerlei nieuwe projecten en andere werkzaamheden. Niet. Doen.

Stier

Liefde: Je partner en gezin zijn momenteel de eerste prioriteit. Mogelijk hebben je kinderen wat extra aandacht nodig of snak je naar wat meer quality time met je partner. Er is tijd genoeg om aan deze behoeften toe te geven.

Financiën: Door nu weer te gaan leren kun je straks meer geld verdienen. Als de mogelijkheid zich voordoet om een cursus of opleiding te volgen zou dat absoluut een goede investering zijn.

Werk: Op het gebed van werk wordt er een flink beroep gedaan op je geduld. Bepaalde zaken laten op zich wachten en gesprekken worden uitgesteld. Hinderlijk maar gelukkig ook niet meer dan dat.

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte aan gezelligheid en zit lekker op je praatstoel; een zeer geschikte periode om wat vaker af te spreken met vrienden.

Tweelingen

Liefde: Je kletst – nog meer dan anders - je partner haast onder tafel. Gelukkig kan je lief dit wel waarderen. Eén van de dingen waarom hij of zij op je is gevallen is je gezellige vlotte babbel. Veel gezelligheid is te verwachten.

Financiën: Het geld klotst tegen de pinten op, aan je inkomsten mankeert niets. Wees vooral tevreden met wat je hebt en neem niet te veel risico’s. Voor speculeren of gokken is dit geen gunstige periode!

Werk: Je werk blijft nog steeds bovenaan je lijstje staan. Toch is het niet zaligmakend. Elk uur die je in je vrije tijd besteedt aan werk gerelateerde zaken kun je niet aan andere dingen besteden. Elke dag die voorbij is komt nooit meer terug.

Persoonlijk: Je hebt enorm veel zin om nieuwe dingen te leren zodat je hier mettertijd ook weer extra inkomsten mee kan vergaren. Kalm aan, Tweeling. Niet alles draait om geld. Wat dacht je van een nieuwe ontspannende hobby?

Kreeft

Liefde: Je relatie gaat als een trein. Er wordt veel gepraat waarbij meer dan ooit sprake is van wederzijds respect en begrip. Een goed moment om samen de dingen op een rijtje te zetten waar jullie eerder niet aan toe kwamen.

Financiën: Denk goed na voor je een investering doet voor de lange termijn. Weet je zeker dat je dit wilt of is het misschien toch meer een oplossing voor de korte termijn? Zet alle voors en tegens voor jezelf op een rij en neem geen overhaaste beslissingen.

Werk: Je hebt de neiging om je eigen werk te laten liggen zodat je anderen kunt helpen die een beroep op je doen. Heel nobel, maar wie helpt jou straks als je uren lang moet doorgaan om alles toch nog op tijd af te krijgen?

Persoonlijk: Vermoeidheid begint je parten te spelen. Blijf waakzaam met betrekking tot de signalen die je lichaam je geeft en ga niet over je eigen grenzen heen.

Leeuw

Liefde: Je partner vindt het jammer dat je zo druk bent maar heeft er wel alle begrip voor. Hij of zij steunt je door dik en dun en zorgt dat je thuis fijn tot rust kunt komen.

Financiën: Net als je denkt dat je weer wat extra geld kunt besparen word je verrast door een onverwacht defect waarvan de reparatie echt niet op de lange baan geschoven kan worden. Maar geen zorgen, een verbetering op financieel gebied is in aantocht.

Werk: Je zit weer wat lekkerder in je vel en bent minder vermoeid waardoor je meer voor elkaar krijgt. Daarbij neemt je zelfvertrouwen toe en trek je als vanzelf positieve nieuwe energie aan. Mooie ontwikkelingen zijn te verwachten.

Persoonlijk: Doordat je bepaalde dingen van een andere kant bekijkt ga je er ook anders over denken. Meer innerlijke rust is het gevolg.

Maagd

Liefde: Er staan leuke activiteiten op de agenda. Naast gezellig samen shoppen om het huis, de tuin of het balkon op te fleuren, staat er ook een dagje helemaal niks op het menu. Zon, liefde en ontspanning. Heerlijk!

Financiën: Hoewel de financiën nog steeds een belangrijke rol spelen ben je er inmiddels wel achter dat ook andere – niet materiële dingen - zeer waardevol kunnen zijn. Desondanks is het een welvarende week.

Werk: Er wordt geld verdiend met werkzaamheden waar je werkelijk plezier in hebt. Opstaan gaat je deze week wat minder makkelijk af, mogelijk doordat je wat onrustig slaapt. Voorkom snoozen en ga direct je bed uit wanneer de wekker gaat.

Persoonlijk: Probeer je minder zorgen te maken om dingen die je toch niet kunt veranderen. Acceptatie is de enige manier om hier op de juiste manier mee om te gaan. Hoe minder je tegenstribbelt, hoe eerder het voorbij is.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde komen er met betrekking tot een bepaalde kwestie samen niet helemaal uit. Het beste is om het even te laten rusten en er op een later tijdstip op terug te komen. Grote kans dat één van jullie er dan anders tegenaan kijkt.

Financiën: Luister bij financiële zaken vooral naar je intuïtie. Natuurlijk moet je nadenken over de consequenties maar als die weinig risico opleveren en het voelt oké kun je het gerust doen!

Werk: Dit is weer zo’n periode waarbij werk en thuis lastig te combineren of van elkaar te scheiden zijn. Er is op beide vlakken van alles gaande waar je de volle aandacht aan wilt besteden.

Persoonlijk: Wensen die je hebt en plannen waar je mee rondloopt hebben nu grote kans van slagen. Een week bij uitstek om actie te ondernemen!

Schorpioen

Liefde: Er komt meer rust binnen de relatie. Eén van de redenen is dat zowel jij als je partner allebei helder krijgen wat jullie willen. Zowel op persoonlijk, rationeel als werkgebied.

Financiën: Je financiën vragen om geduld en voorzichtigheid. Als je denkt dat je een bepaald bedrag even niet kunt missen, is dit waarschijnlijk ook het geval. Handel niet tegen beter weten in en accepteer dat je even iets minder te besteden hebt. Genieten van de zon is gratis!

Werk: Je zit midden in een periode van gunstige ontwikkelingen die jou op een positieve manier persoonlijk raken. Laat de tegenvallers zo snel mogelijk achter je en kijk vooruit naar de goede dingen die staan te gebeuren.

Persoonlijk: Wie goed doet, goed ontmoet. Niet dat je hoeft te slijmen bij mensen, maar als je iets wilt bereiken is het wel belangrijk om je van je beste kant te laten zien.

Boogschutter

Liefde: Een vakantie met je geliefde zal je goed doen. De kans dat jullie al iets gepland hebben is groot maar als je dat nog niet had gedaan is dit zeker aan te raden. Als er al wat strubbelingen waren is dit een mooi moment om weer nader tot elkaar te komen.

Financiën: Als je nog steeds wacht op een bepaald bedrag waar je nog recht op hebt, zal je dit ook deze week nog niet in ontvangst kunnen nemen. Niet dat je er nu direct om staat te springen, maar een beetje irritant is het wel.

Werk: Je carrière heeft meer aandacht nodig. Als er nog dingen zijn die je van de grond wilt laten komen is dit het juiste moment om actie te ondernemen. Durf te vragen en wees niet bang om te laten zien wat je zelf in huis hebt.

Persoonlijk: Een stijve nek, schouder of bovenrug kan het gevolg zijn van opgehoopte stress. Ervaar je dergelijke klachten, ga dan eens voor jezelf na of en waar je je druk om hebt gemaakt de laatste tijd. Een goede massage haalt alle spanning eruit.

Steenbok

Liefde: Je partner staat er op financieel gebied beter voor dan een poosje geleden waardoor jullie samen ook iets meer kunnen uitgeven aan jullie gezamenlijke woning, reizen of andere dingen die het leven extra leuk maken. Over leuk gesproken: op seksueel gebied gaat ook alles top.

Financiën: Als je al plannen had in de richting van een (tweede) hypotheek of andere soort lening, is dit het juiste moment om een afspraak met de bank of makelaar te maken. Er is sowieso niets mis met een oriënterend gesprek.

Werk: Doe wat je moet doen maar vlieg qua plichtsgetrouwheid niet uit de bocht door naast je werkzaamheden allerlei extra klusjes uit te voeren, vooruit te werken of nieuwe projecten op te starten. Vrije tijd is ook heerlijk!

Persoonlijk: Dit is een fijne week om af te spreken met mensen die je graag mag maar eigenlijk alweer veel te lang niet hebt gezien en gesproken. Samen een hapje en drankje doen is toch iets anders dan even kletsen via WhatsApp.

Waterman

Liefde: Hoewel er sprake is van onenigheid duurt het gekibbel niet lang. Jullie hebben helemaal geen zin in ruzie, dus doen jullie allebei moeite om de dingen zo snel mogelijk uit te praten.

Financiën: Juist omdat je behoefte hebt aan ontspanning ben je nu iets geneigd om meer geld uit te geven dan nodig is. Gun jezelf gerust iets extra’s maar overdrijf het niet.

Werk: Je gaat het liefst je eigen gang. Wachten op anderen en overleg plegen zijn deze week niet je sterkste kanten. Toch kun je niet aan bepaalde mensen voorbij gaan. Doe je dit toch, is de kans groot dat je naderhand op het matje wordt geroepen.

Persoonlijk: Je mist het onbezorgde van ‘kind zijn’ en hebt grote behoefte om ook weer eens lekker verzorgd te worden. Gewoon even niets hoeven regelen. Neem een dag vrij, laat de boel de boel en bestel het eten dat je lekker vindt.

Vissen

Liefde: Na een verkeerde uitspraak of onjuiste handeling die je hebt gedaan is je partner nog steeds een beetje kribbig en afstandelijk. Mogelijk helpt een ‘sorry’ van jouw kant bij het klaren van de lucht.

Financiën: Je financiën blijven hetzelfde maar de werkzaamheden waarmee je je geld verdient nemen toe. Wanneer dit niet het geval is kan het ook zijn dat de dingen je zelf meer moeite kosten waardoor je er langer mee bezig bent.

Werk: Gedoe met je apparatuur of WIFI drijft je haast tot wanhoop. Maak je niet druk om dingen waar je zelf niets aan kunt doen, dit is overmacht. Als er geen sprake is van een storing, laat er dan even een professional naar kijken.

Persoonlijk: Je bent wat snel geïrriteerd waardoor je de neiging hebt om van een mug de welbekende olifant te maken. En hoe! Zie de humor van je eigen opstandigheid in en probeer te achterhalen waardoor je momenteel zo’n kort lontje hebt.