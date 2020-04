’Eindelijk weer een beetje vrolijkheid aan mijn lijf, kirde ze’

Pasen nadert en dat is jaarlijks het sein om de kledingkast aan te vullen. Een overblijfsel van lang vervlogen tijden. Vroeger werd je als kind in de weken voor dit feest van top tot teen in het nieuw gestoken. Om er in de kerkbank op je ‘paasbest’ bij te zitten. Of voor niet-gelovigen om vast wat leuks in de kast te hebben als het voorjaar zijn intrede deed.

Er gold één regel: ’het nieuwe tenue blijft onaangeroerd tot de ochtend van het eieren zoeken’. Tot die tijd voldeden de winterkleren nog wel even. En tja, als dat je jarenlang is ingeprent, krijg je dat er niet zo een-twee-drie uit. Sterker nog: je raakt er nooit meer van verlost.

Vrolijkheid

En zo staarde ik luttele weken geleden in een boetiek naar een stapeltje textiel dat vriendin zojuist met een verrukte snoet bij elkaar had gepast. Daarbij verzuchtend dat ze zó ontzettend klaar was met die saaie winterkleren. „Eindelijk weer een beetje vrolijkheid aan mijn lijf,” zo kirde ze bij het showen van een felgekleurd jurkje.

Mij vielen vooral de eronderuit stekende krijtwitte winterbenen op, maar dat terzijde. Na een klein uurtje draaien voor de spiegel, werd de balans opgemaakt: welke kledingstukken gaan mee naar huis en welke moeten helaas terug in het rek teneinde een faillissement te vermijden?

Pasen

Uiteindelijk belandden drie items op de toonbank, waarna ik mijn pinpas trok voor dat kleurrijke jurkje. Een dankbare blik en een zoen waren mijn deel, waarna ik mijn moment durfde te pakken: „Pas aantrekken als het Pasen is, hè?!” Ze schudde meewarig het hoofd.

De volgende dag kwam de regen met bakken uit de lucht en stond er windkracht acht. Naast me op de bank was echter een zomers tafereeltje te bewonderen. Ook wat waard, al gloort een Eerste Paasdag waarop wanhopig klinkt:

„Wat moet ik nu weer aan?”