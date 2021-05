Dit zijn de do’s-and-don’ts als je aan het ontharen slaat

Word een pro in waxen

Ontharen met hars mag dan misschien pijnlijk zijn, door de haartjes helemaal uit je huid te trekken, kunnen ze wel drie tot zes weken wegblijven. En dat is handig wanneer er een vakantie voor de deur staat. Bovendien komen haartjes dunner, zachter en in mindere mate terug.

Omdat er met harsen geen sprake is van stoppels, krijg je ook geen jeuk. En moeilijk is het eigenlijk niet, want heb je eenmaal een wax heater aangeschaft, dan kun je precies hetzelfde doen als de professional in de waxsalon, maar dan in je eigen badkamer. Hoef je je ook niet meer te schamen voor je overbehaarde bikinilijn en het feit dat je een open boek bent, want om te harsen is het wel het fijnst als je vachtje wat voller is.

Nou vergt een waxverwarmer een kleine investering (rond de 35 euro), maar je hebt er een leven lang plezier van. Er passen behalve potten van 300 ml. ook losse waxkorrels in. Je kunt er alle soorten wax mee laten smelten.

Nadeel van harsen is alleen dat het ’t beste gaat met een wat vollere vacht. Korte of stugge haartjes krijg je moeilijk weg. Daarnaast kan het thuis waxen leiden tot ergernis en een plakkende chaos. Je moet er best op trainen, zeg maar. Maar met de rubber- of elastische waxen is dat nog leuk ook. Deze zijn er namelijk in vrolijke kleurtjes en zelfs met parelmoer (mermaid wax), waardoor het echt een feestje wordt in de badkamer. Wanneer de rubber wax afkoelt en hard wordt op de huid, kun je het er eigenhandig af trekken. Je hebt er dus geen strip voor nodig.

Ontharen met suikerpasta

Nieuw zijn de sugaring kits, zoals die van Sugar Coated en Hevi Sugaring. Sugaring is een zachte, minder pijnlijke manier om je benen voor langere tijd te ontharen. De suikerpasta is namelijk een mengsel van natuurlijke ingrediënten zonder chemische toevoegingen. Het fijne van suikerhars is ook dat het geschikt is voor heel korte haartjes. Je warmt de hars op in de heater en smeert de warme hars op je benen. Vervolgens leg je de strip erop, even wrijven en rátsj.

Een half jaar haarvrij met IPL

De beste manier om voor echt lange tijd van je haren af te zijn, is met een lichtontharingsapparaat voor thuis. Als je deze volgens het boekje gebruikt, ben je maar liefst een half jaar (!) van je haren af. Voordeel is dat je ’m voor alle harige gebieden kunt gebruiken, dus ook voor je gezicht.

IPL staat voor Intense Pulsed Light en doet nauwelijks pijn. Door het sturen van warme lichtflitsen naar de haarwortel wordt de haar in de rustfase gebracht, waardoor deze bij de wortel loslaat. Door de behandeling te herhalen, neemt het haar dat teruggroeit af. Het is de bedoeling dat je de eerste vier behandelingen om de twee weken doet. Daarna kun je de volgende acht behandelingen na iedere maand doen. Na alle twaalf behandelingen kun je maar liefst zes maanden lang genieten van een haarloze huid.

Nadeel is dat een IPL-apparaat prijzig is en dat je het laseren écht na twee en vier weken moet herhalen. Er mag bovendien geen plekje worden overgeslagen voor een goed resultaat. Haren groeien in verschillende stadia, dus je kunt het ontharen bij deze methode niet vergeten.

Bovendien moet je tijdens het flitsen goed onthouden waar je al geweest bent. Het beste is om voor het behandelen een route op je been uit te stippelen. En dan is het ook nog de bedoeling dat je flitst op een haarloze huid. Je moet de huid dus van tevoren scheren, anders verbranden de haren door de flitslamp en krijg je een onaangename geur in de badkamer.

De allernieuwste IPL is de Lumea 9000 (BR1958/00) van Philips. Deze is draadloos en altijd klaar voor gebruik. In de bijbehorende app ontvang je een persoonlijk behandelplan, zodat je nauwkeurig naar een langdurig resultaat toewerkt. De ingebouwde huidsensor detecteert jouw huidskleur en stemt hier de lichtintensiteit op af. Om van al deze gemakken gebruik te kunnen maken, moet je wel € 499,99 neerleggen.

Scrubben voor het scheren

De allersnelste manier om van haar af te komen, is scheren. Met een mesje scheer je tijdens het douchen makkelijk je benen, tenen, oksels en bikinilijn. En dit kun je overal doen, waar je ook bent. Want het enige wat je hiervoor nodig hebt is een beetje water. Die bus met scheerschuim kun je laten staan, want de nieuwste mesjes hebben een strip met een gel of aloë vera. Je hoeft het mesje alleen maar nat te maken, zodat de gel tijdens het scheren de huid verzacht. Als je het rustig doet, is scheren pijnloos.

Het enige nadeel van ontharen met een mesje, is dat het gladde resultaat van korte duur is. Omdat haartjes snel groeien en er dikke stoppeltjes voor in de plaats komen, kan het soms gaan jeuken. Door de snelle hergroei en het opnieuw ontharen krijgen ook rode pukkeltjes en ontstekingen meer kans. Die rode pukkeltjes zijn vaak ingegroeide haartjes die ontstaan doordat huid over het haarzakje groeit waaruit zojuist het haartje is verwijderd. Daarnaast kunnen poriën verstopt raken wanneer je dagelijks met een scheermes over deze gevoelige zone glijdt.

Om dergelijke ongemakken te voorkomen, kun je je bikinilijn het beste eerst goed scrubben. Je scrubt de ingegroeide haartjes los, zodat je ze vervolgens mee kunt scheren. Als je regelmatig scrubt - één of twee keer per week - krijg je minder snel ingegroeide haren. Scheer altijd met de richting van de haargroei mee. Na het ontharen spoel je de huid goed af met koud water, zodat de poriën netjes sluiten.

Flamingo is zo’n nieuw scheermerk (uit de VS) dat met een mesje met een aloë vera-strip komt. Het merk wil de frustraties rond rode bultjes, sneetjes en snijwonden aanpakken. Het messenblad bevat ronde hoeken en is zo flexibel dat het makkelijk over de enkels, knieën en bikinilijn navigeert. Na elke streek wordt de huid bovendien direct gekalmeerd door de aloë. Handig ook dat je er een plakhouder bij krijgt voor aan de badkamermuur, die ook daadwerkelijk blijft plakken (€ 11,-).

Wil je meer weten over ontharen?

Als je geïnteresseerd bent in ontharen, wil je misschien ook wel weten hoe het echt zit met laser ontharen,