Linda woont in Colombia: Ik heb 2 maanden vanuit Nederland gewerkt

Linda Breukers (41) Ⓒ Eigen foto

In onze - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in… bespreken wij de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Linda Breukers (41). Linda woont in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Tijdens de lockdown was ze werkzaam bij het Colombiaanse Ministerie voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling.