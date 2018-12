'Leg je eigen verwachtingen niet bij je kind op, zonder te luisteren'

'Kijk ook eens naar schildpadouders', kopte een stuk van Lorianne van Gelder in Parool gisteren. Zij schetst enerzijds de 'tijgermoeder', die haar kind uren en uren huiswerk laat maken of zes uur per dag viool laat studeren, opdat de prestaties zo hoog mogelijk zijn.

STEMPEL

En anderzijds de 'schildpadmoeder', die rokend met tien honden en een stel vriendinnen door het park slentert en haar dochter, die misschien wel naar de havo kan, toch liever naar het vmbo ziet gaan, want 'natuurkunde vindt ze nu al moeilijk en er zijn meer leuke dingen in het leven dan school'.

Je voelt 'm wel hè; het stempel. Roken, slenteren, tien honden. Bam: 'TOKKIE', in grote letters op het voorhoofd. Dan ben je dus al 'schildpadmoeder'; je stimuleert je kind niet te pieken, waardoor het (and I quote) 'genoegen neemt met een ondermaatse baan en een matig salaris'.

