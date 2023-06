Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Madelon (32): ’Ik wil een wild seksleven, monogamie is niets voor mij’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Madelon (32). Ze is niet gemaakt voor lange relaties, zegt ze zelf. Monogamie: ze moet er niet aan denken. ’Ik ben iemand die zich snel verveelt. Mijn hele leven het bed met maar één iemand delen? Ik moet er niet aan denken.’