Daghoroscoop 10 november - Let op je woorden, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Liefde kan onverwacht toeslaan, maar helaas even onverwacht in rook opgaan. De volgende dag kan evenwel een nieuwe romance opbloeien. Hoewel je zelf redelijk stabiel bent in je gevoelens trek je kennelijk partners aan die dat niet zijn en boven alles hun vrijheid verkiezen.

RAM

Door gebrek aan energie kun je uit je hum zijn; ga een relationele botsing uit de weg. Zeg dat je tijd nodig hebt om na te denken als problemen aan de orde komen. Muziek of een gesprek met een vriend kan opgekropte spanning wegnemen.

STIER

Neem niet te snel de verantwoordelijkheid voor de mensen om wie je geeft. Sommigen kunnen daar misbruik van maken, al willen ze je niet kwetsen. Houd er rekening mee dat je geen volledige opening van zaken zult krijgen.

TWEELINGEN

Met een telefoontje kun je een situatie vermijden die een vervelend probleem kan worden. Liefde kan kwetsbaar zijn, dus let op je woorden. Een bevlieging kan je overvallen; wees je ervan bewust dat er op je wordt gelet.

KREEFT

Als je door drukte minder tijd voor je gezin hebt, kan dat problemen geven. Zorg dat kinderen goed begeleid en verzorgd worden als je er niet bent en stel ze iets leuks in het vooruitzicht. Een dure hobby moet misschien worden stopgezet.

LEEUW

Veranderingen zullen in je voordeel zijn. Er kan goed nieuws uit het buitenland zijn of informatie uit ongebruikelijke bron. Houd rekening met spanning binnen je relatie. Luister liever naar een advies dan er tegenin te gaan.

MAAGD

Dagelijkse problemen kunnen je gaan ergeren. Vertrouw op je intuïtie en reacties als je snelle oplossingen zoekt. Kijk positief naar de toekomst, dan trek je het geluk naar je toe. Let op je voeding en persoonlijke hygiëne.

WEEGSCHAAL

Je kunt vandaag wat ruzie zoekerig en snel gekwetst zijn. Je liefdeleven zal daaronder lijden. Bedenk een manier om negatieve gevoelens te lozen; een stevige wandeling of training kan helpen. Samen praten is daarna gemakkelijker.

SCHORPIOEN

Geld kan je denken beheersen waardoor je zult overwegen extra werk te zoeken. Dat is geen goed idee als je vaak moe bent. Misschien geef je te veel uit. Een zakelijke deal lijkt lucratief, maar loop niet te veel risico.

BOOGSCHUTTER

Doordat je alert kunt reageren als het moet, kun je situaties die veranderen aan. Collega’s kunnen een beroep op je doen. Laat je niet uit balans brengen en hecht niet te veel gewicht aan details. Blijf praktisch en vrolijk.

STEENBOK

Het kan nodig zijn jezelf in de hand te houden als je verwikkeld raakt in een ruzie over geld. Zeg geen dingen waar je spijt van kunt krijgen en uit geen beschuldigingen. Laat het niet escaleren als kinderen vervelend uit de hoek komen.

WATERMAN

Zekerheid is nu belangrijker dan ooit. Zoek het gezelschap van iemand die in je gelooft en je stimuleert jouw speciale gaven te gebruiken en te ontwikkelen. Eens in je leven zul je geliefd zijn bij een publiek. Stel je toegankelijk op.

VISSEN

Werk liefst alleen als je humeurig bent. Delegeer taken waartegen je niet bent opgewassen; anderen zullen ze graag van je overnemen. Zit je tijdelijk zonder werk, dan kun je nu een baan vinden en financieel aan het langste eind trekken.

