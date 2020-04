Brunchgerecht 1: Bruschetta met tonijn

Het worden rare paasdagen dit jaar. Is het andere jaren nou juist het feest om met de hele familie of vriendenkring om de brunchtafel te zitten, dit jaar moeten we ons noodgedwongen beperken tot onze huisgenoten. Maar dat wil niet zeggen dat we het toch niet een klein beetje kunnen vieren. Ik bedacht vijf gerechtjes die heel gemakkelijk ook bij de buren op de stoep gezet kunnen worden en ook nog eens heel gemakkelijk te bereiden zijn. Vandaag het eerste gerechtje.