Ga jij knallen vanavond?

Met het vuurwerkverbod wil het kabinet voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. De werkdruk in de zorg is al lange tijd te hoog door het coronavirus. Er mag daarom dus geen vuurwerk worden afgestoken. Ook het verkopen, vervoeren en bezitten van vuurwerk is verboden. Uit een rondgang van De Telegraaf langs verschillende gemeenten blijkt echter dat het vuurwerkverbod nauwelijks gehandhaafd gaat worden. Dit komt doordat er te weinig capaciteit is om te handhaven.

Uit de jaarlijkse ‘vuurwerkpeiling’ van I&O Research blijkt dat één op de tien Nederlanders toch van plan is om vuurwerk af te steken. Mensen die zich niet aan de regels rondom vuurwerk houden riskeren een boete van minimaal 100 euro en een aantekening op het strafblad. De boete voor het afsteken van vuurwerk is 250 euro. ‘Vuurwerk’ als trektouwtjes, knalerwten, fonteintjes en sterretjes zijn wel toegestaan.

Normaal gesproken mag er vanaf 31 december om 18:00 uur tot 1 januari om 02:00 uur vuurwerk worden afgestoken. Dit jaar is er dus een vuurwerkverbod. Bij Suus is er niks van het verbod te merken, daar wordt nu al veel vuurwerk afgestoken.

Bij Henk en Hannie in de wijk wordt er gewoon vuurwerk afgestoken. Het verbieden van vuurwerk, maar het niet handhaven van het verbod is onzinnig volgens Hannie.

Deze twitteraar vindt het zielig voor haar zoontje, die ervan baalt dat hij geen vuurwerk mag afsteken.

