Mag jouw partner in je telefoon rondneuzen?

De film is niet nieuw op het witte doek. Het verhaal is namelijk afkomstig van de Italiaanse film Perfetti sconosciuti. Maar in de Nederlandse bioscopen kon de film ook niet ontbreken, volgens regisseur Will Koopman en scenarist Frank Houtappels (onder meer Gooische Vrouwen). In Alles op Tafel komen de stellen achter elkaars diepste geheimen. Wat een lollig spelletje lijkt, blijkt toch meer geheimen boven water te brengen dan ze in eerste instantie dachten. Want is een relatie echt zo leuk als het vanaf de buitenkant lijkt? Of gaat er weleens een sexy berichtje een andere kant op?

Linda de Mol is één van de hoofdrolspelers is de film. In een interview met Privé geeft zij aan dat haar partner en zij elkaars code hebben. Het is alleen niet de bedoeling dat ze alles van elkaar lezen. „Als we een keertje ruzie hebben gehad en ik achteraf aan een vriendin een berichtje stuur dat ik hem wel achter het behang kon plakken, is het natuurlijk niet de bedoeling dat híj dat leest.”

Afgelopen april bleek uit onderzoek van VPNdiensten dat vier op de tien Nederlanders weleens een berichtje van hun partner leest. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1000 Nederlanders met een relatie. 30 procent van de respondenten hield digitale berichten achter voor zijn of haar geliefde. De meerderheid hierin zijn vrouwen. Een kwart van de mensen kijkt weleens mee als zijn of haar geliefde aan het appen is. Vooral twintigers doen dit. Door deze nieuwsgierigheid heeft 16 procent van de deelnemers liever niet dat hun partner het wachtwoord heeft van hun telefoon.

Over de film zijn mensen in ieder geval te spreken. Maar of ze zelf hun privacy zouden opgeven is maar de vraag.

Het kan altijd nog stiekem. Maar dan wel andersom...

