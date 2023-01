VROUW Magazine Tips om je goede voornemens vol te houden

Door Tanja Spaander

Zijn die goede voornemens nu al een last? We geven tips! Ⓒ Getty Images

Worden die goede voornemens nu al een last? Of het nu gaat om niet meer roken, niets nieuws kopen, (deze maand) niet drinken of iets anders, er zijn maatregelen die je kunt nemen om het langer vol te houden…