Gourmet deluxe: de lekkerste kerstrecepten

Asperges à la flamande met beenham

2 eieren, hardgekookt en gepeld ~ 1 el gehakte peterselie ~ peper en zout naar smaak ~ 8 witte asperges, geschild en gekookt ~ 4 el boter ~ 4 plakjes beenham ~ nootmuskaat naar smaak

Voorbereiding: snijd de eieren met een eiersnijder in kleine blokjes. Meng de gehakte peterselie en peper en zout door de eierblokjes. Snijd de asperges op maat, zodat ze netjes op een rijtje in het gourmetpannetje passen.

Bereiding: vet de bodem van het pannetje in met een beetje boter. Leg er een portie asperges in, schep er wat eierblokjes over en leg er een plakje beenham op. Schep de rest van de eetlepel boter op het gerecht. Verwarm het pannetje eerst zo’n 2 minuten op de gourmetplaat en daarna zo’n 2 minuten onder de grill van de gourmetplaat. Maak af met versgeraspte nootmuskaat.

Zalm met wittewijnsaus

Zalm met wittewijnsaus Ⓒ Danny Jansen

100 ml witte wijn ~ 100 ml visbouillon, van een klein blokje ~ 200 ml kookroom ~ 160 g zalm, zonder vel ~ peper en zout naar smaak ~ 4 tl boter ~ 4 takjes dille

Voorbereiding: breng in een klein pannetje de witte wijn, visbouillon en room aan de kook en laat de vloeistof tot de helft inkoken. Laat de saus afkoelen. Snijd de zalm in plakjes van 0,5 cm dik.

Bereiding: schep per portie een lepel saus in een gourmetpannetje en leg het vol met plakjes zalm. Bestrooi met een beetje peper en zout. Schep er 1 tl boter op. Verwarm ongeveer 3 minuten op de bakplaat, tot de saus begint te borrelen. Zet het pannetje daarna nog 2 minuten onder de grill. Garneer met een takje dille.

Clafoutis met kersen

120 g kersen, vers en ontpit of uit blik en goed uitgelekt ~ 75 g bloem ~ 50 g suiker ~ beetje zout ~ 1 tl kaneelpoeder ~ 1 ei ~ 125 g crème fraîche ~ beetje boter ~ poedersuiker

Voorbereiding: leg de kersen op keukenpapier om eventueel sap op te vangen. Maak een beslag van bloem, suiker, zout, kaneelpoeder, ei en crème fraîche. Roer goed door zodat er geen klontjes in zitten.

Bereiding: vet de gourmetpannetjes in met een beetje boter. Verdeel wat kersen over de pannetjes en schenk er het beslag overheen, tot ongeveer onder de rand van het pannetje. Bak de pannetjes circa 7 minuten op de bakplaat. Gaar de clafoutis daarna verder onder de grill van de gourmetplaat. De clafoutis is gaar als hij niet meer vloeibaar is. Dit duurt dan nog ongeveer 4 minuten. De clafoutis mag een beetje bruin kleuren. Kiep de clafoutis uit de pannetjes en bestrooi met wat poedersuiker.

Kreeft met gegratineerde béarnaisesaus

2 levende kreeften, 400 g per stuk ~ ruim water met zeezout ~ 25 g dragonazijn ~ 1 tl suiker ~ 3 eidooiers ~ 100 g boter, in kleine klontjes, koud ~ 3 takjes dragon, blaadjes fijngehakt ~ peper en zout naar smaak ~ beetje olijfolie

Voorbereiding: breng een ruime pan water aan de kook met zeezout erin. Het water moet bijna smaken als de zee. Doe als het water kookt de kreeften in de pan. Kook de kreeften 7 minuten. Zet het vuur wat lager als het water hard kookt. Laat de kreeften dan in koud water afkoelen. Om de kreeft schoon te maken draai je de kop van het lijf. De staart moet je licht pletten door hem op de zijkant op een snijplank te leggen en daarna als een garnalenstaart te pellen. Haal het darmkanaal eruit. Kraak de poten met een kreeftentang en pluk het vlees eruit. Bewaar het kreeftenvlees gekoeld. De schalen kun je gebruiken om een lekkere kreeftensoep van te maken. Meng voor de bearnaisesaus de dragonazijn, suiker en eidooiers in een ruime mengkom. Verhit een klein pannetje water waar deze mengkom boven kan hangen om vervolgens het eidooiermengsel au bain-marie (op de stoom) luchtig te kloppen. Als het eidooiermengsel schuimig is haal je de mengkom van de stoom en roer je er klontje voor klontje de koude boter doorheen, de gehakte dragon en peper en zout naar smaak. Bearnaisesaus behoor je eigenlijk meteen te serveren, maar omdat we hem gaan gebruiken om de kreeft te gratineren, kun je hem maken net voordat het gourmetstel wordt aangezet.

Bereiding: vet per portie de bodem van een gourmetpannetje licht in met olijfolie. Doe wat kreeftenvlees in het pannetje en bedek het helemaal met een ruime schep bearnaisesaus. Zet het pannetje onder de grill van de gourmetplaat. Als de bearnaisesaus bruin gegratineerd is, is de kreeft klaar. Laat het gerecht liever niet te warm worden.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.