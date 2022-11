Daghoroscoop 29 november - Sla nieuwe wegen in, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Jouw familie en huis zijn belangrijk voor je en beide worden komend jaar nog belangrijker. Met de komst van Saturnus in je horoscoop na 8 maart kan stress optreden en kun je emotioneel geremd raken, waardoor je niet kenbaar durft te maken hoe je je voelt. Vervang zorgen door geloof in jezelf.

RAM

Een ver familielid kan voor opwinding zorgen en een verrassende ontwikkeling kan je even uit het veld slaan. Maak nieuwe vrienden en maak niet dezelfde sociale fouten die je eerder hebt gemaakt. Word lid van een politieke partij.

STIER

Onderhoud een intensiever contact met ouderen en naasten. Je kunt voldoening putten uit nauwere betrokkenheid bij menslievende activiteiten en lokale gebeurtenissen. Jouw zienswijze kan leven in de brouwerij brengen.

TWEELINGEN

Hoewel je oorspronkelijk niet van plan was in bepaalde fondsen te investeren, kun je van mening zijn veranderd. Samenwerking zal goede resultaten opleveren. Sla nieuwe wegen in. Vanavond zijn vrienden jouw beste gezelschap.

KREEFT

Je bent nu beïnvloedbaar en kunt daardoor ingaan op dingen die je normaal terzijde zou schuiven. Misschien begin je aan een baan in een groot bedrijf en moet je je kansen nog onderzoeken. Begin een training en zie waartoe dat leidt.

LEEUW

Het gezelschap van anderen kan je vandaag motiveren; begin met iets nieuws. Je kunt boven jezelf uitstijgen; beding voor origineel werk een hoge prijs. Je zelfvertrouwen zal toenemen, dus zeg “nee” als je “nee” bedoelt.

MAAGD

Reken op een verrassing; je staat er beter voor dan je dacht. Familie kan onverwacht bij je aankloppen en je zult in de juiste stemming zijn om aan een ongewoon verzoek te voldoen. Zit er niet mee dat veel zaken ongewoon zullen verlopen.

WEEGSCHAAL

Het stof trekt op als je de laatste tijd met wat ups en downs te maken had. Werkdruk neemt af als iets gereed is of je uit handen is genomen. Grijp de kans om een extra training te volgen. Bereid je tijdig voor op de drukke decembermaand.

SCHORPIOEN

De dag kan in het teken staan van vriendschap en plezier. Ook werken kan gezellig zijn, met grappige klanten en leuke gesprekken. In het gezin kan een nieuweling zijn intrede doen en dat kan zowel een kind als huisdier zijn.

BOOGSCHUTTER

Veel mensen worden beïnvloed door het weer of de tijd van het jaar. Verander je dagelijkse routine als je niet lekker in je vel zit. Er is een plaats voor je aan de top als je echt talent hebt en een toekomstvisie etaleert.

STEENBOK

Stemmingen wisselen. Een naaste kan humeurig zijn als gevolg van stress of tegenslag. Bied liever steun dan terug te brommen. Een kans iets bij te verdienen kan net het zetje zijn dat je nodig hebt om weer in het zadel te zitten.

WATERMAN

Juist wanneer je daar niet om verlegen zit, kan extra werkdruk ontstaan. Er zal weinig anders opzitten dan aanpoten. Een nieuwe onderneming heeft de wind mee. Verkoop je huid duur; kwaliteit heeft z’n prijs.

VISSEN

Leid geen te kostbaar sociaal leven. Je hoeft niet elke uitnodiging af te slaan, maar een beetje schiften kan geen kwaad. Intensiever contact met familie zal je gelukkiger maken. Er wacht je een gunstige maatschappelijke ontwikkeling.

