Maud was 16 en verslaafd: Ik gebruikte overal

Maud (21): „Ik herinner me nog hoe ik twee jaar geleden op bed zat. Moe, lusteloos en doodongelukkig. Het liefst was ik bij mijn ouders en oudere zus op de bank gekropen, maar dat ging niet. De drang om drugs te gebruiken was zo groot. Huilend zat ik op mijn slaapkamer met een dosis GHB, cocaïne en alcohol. Ik wist dat het niets zou opleveren, maar ik kon het niet stoppen. Dat was drie jaar nadat ik voor het eerst drugs had gebruikt.

Zestien was ik, toen ik uit nieuwsgierigheid een xtc-pil nam op een feest ergens in de stad. Drugsgebruik was in mijn vriendengroep heel normaal. Iedereen deed het, dus ik wilde het ook eens proberen. Het was alsof ik door dat pilletje in een andere wereld terechtkwam. Mijn onzekerheden verdwenen, ik voelde geen zorgen en iedereen was aardig. Ik had het gevoel dat ik de hele wereld aankon. Dat gaf een kick. Na die eerste keer ging ik vaker gebruiken.”

Manipuleren

„Eerst één keer in de maand, maar al vrij snel ging er geen weekend voorbij zonder drugs. Meestal deed ik het op feestjes, maar ook weleens bij vrienden thuis op de bank. Vaak bleef ik dan bij vriendinnen slapen, zodat mijn ouders niets zouden merken. Lange tijd hadden ze geen idee dat ik gebruikte. Totdat ik een keer thuiskwam en een xtc-pil nog niet helemaal was uitgewerkt. ’Heb jij drugs gebruikt, Maud?’ vroeg mijn vader plots.

Ik schrok me helemaal kapot, maar wist dat ontkennen geen zin had. Ik beloofde dat ik het nooit meer zou doen. Wat natuurlijk niet zo was. Sterker nog: het werd alleen maar erger. Ik wilde meer en ging op zoek naar steeds heftigere middelen. Naast xtc experimenteerde ik met ketamine, speed, cocaïne en GHB. In die tijd kreeg ik ook een relatie met een jongen die niet alleen drugs gebruikte, maar ook dealde. Ik kon daardoor makkelijk en goedkoop aan drugs komen. Op mijn slaapkamer, in het park, op school: ik gebruikte overal.

Soms ging het mis. Ik herinner me dat na een feest ineens alles zwart werd voor mijn ogen. Minutenlang lag ik op straat. Vrienden bleven bij mij, maar deden niets uit angst zelf in de problemen te komen. Uiteindelijk kwam ik wel weer bij, maar dat het ook gruwelijk mis had kunnen gaan realiseerde ik mij toen helemaal niet. Voor mijn ouders kon ik het goed verbergen en als het toch ter sprake kwam, loog ik alles aan elkaar. Ik wist precies hoe ik mijn ouders moest manipuleren. Vooral mijn moeder geloofde alles.”

Paranoïde

„Er zijn echt wel momenten geweest waarop ik wilde stoppen met gebruiken, maar als ik het dan weer kreeg aangeboden, kon ik het toch niet weerstaan. Het moment waarop ik wist dat ik echt een probleem had, was twee jaar geleden. Ik was op een feest en had weer drugs gebruikt. Ik werd compleet paranoïde. Had het gevoel dat iedereen het over mij had en dat ik achtervolgd werd. Het was zo beangstigend! Ik was totaal in paniek. De volgende ochtend heb ik alles aan mijn ouders opgebiecht. Dat was moeilijk, maar ook zo’n enorme opluchting. Ik was moe van het liegen en bedriegen. Het was zo fijn om eindelijk eerlijk te kunnen zijn.

Na het gesprek met mijn ouders ging alles in sneltreinvaart. Binnen twee weken zat ik al in een afkickkliniek. Ik heb er dertig dagen gezeten. Daar drong pas tot mij door wat er de afgelopen jaren was gebeurd, wat ik mijn ouders had aangedaan. Dat mijn moeder jarenlang niet meer normaal had geslapen en dat ik voor mijn vader eigenlijk al dood was. Dat kwam wel even binnen. Gelukkig ligt deze periode nu al anderhalf jaar achter mij en heb ik sindsdien geen drugs meer gebruikt.

Natuurlijk heb ik nog weleens moeilijke momenten, maar mijn zelfhulpgroep en gesprekken met lotgenoten slepen mij er doorheen. Ik hoop dat ik met mijn verhaal jongeren kan waarschuwen en kan laten zien dat je ook een fantastisch leven kunt hebben zonder alcohol en drugs. Ik ben weer gelukkig met mezelf en met mijn leven. Ik weet dat ik altijd alert zal moeten blijven, maar ik heb er vertrouwen in dat ik sterk genoeg ben om de verleiding te weerstaan.”

