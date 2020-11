Willeke Alberti: Ik verheug me iedere week op mijn oppasmiddag

Willeke Alberti Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil met de campagne De waarde van ouder worden duidelijk maken dat dat een verrijking is. Al die levenservaring kan onze samenleving immers alleen maar wijzer maken. Willeke Alberti is een van de boegbeelden van de campagne en nam samen met haar kleindochter een video op.