Daghoroscoop 17 april - Sterrenbeeld Leeuw: Ga naar de kapper!

VANDAAG JARIG

Financieel kan het je voor de wind gaan; beter dan afgelopen jaren en dat duurt voort tot het eind van dit jaar. Dat kan anders zijn voor jouw partner, die hard moet werken en belangrijke besluiten moet nemen. Zie dat niet als een straf maar als een tik op de vingers. Denk daar eens over na.

STERRENBEELD RAM

Wees op je hoede nu er sprake kan zijn van zowel positieve als negatieve factoren. Neem een financieel besluit niet te lichtvaardig, denk goed na over monetaire plannen en laat je niet overhalen geld te lenen aan vrienden.

STERRENBEELD STIER

Onverwacht bezoek kan jouw plannen voor de hele week verstoren. Dat je geprikkeld raakt is zeer waarschijnlijk, maar probeer wel redelijk te blijven en je begripvol op te stellen. Controleer of jouw paspoort nog geldig is als jij op reis gaat.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Houd rekening met een drukke dag waarop je voortdurend alert moet zijn. De kosmos moedigt je aan gesprekken te voeren met familie en een korte trip te maken. Misschien moet je iemand bezoeken om zaken in beweging te krijgen.

STERRENBEELD KREEFT

Op een kleine tegenvaller na lijkt het een rustige dag te worden. Neem de tijd voor jezelf, jouw financiën en belastingzaken. Jouw garderobe kan aan vernieuwing toe zijn. Als je gaat winkelen kan je op een paar koopjes stuiten.

STERRENBEELD LEEUW

Alles wijst op een drukke dag waarop je jouw tempo waarschijnlijk moet opvoeren. Vraag je eens af wat jij eigenlijk wil en hoe je een zeker doel kan bereiken. Wees je bewust van jouw uiterlijk en hoe anderen jou zien. Ga naar de kapper.

STERRENBEELD MAAGD

Verliefden zullen geneigd zijn een dag aan hun weekend vast te plakken. Anderen kunnen besluiten thuis te blijven en te genieten van niets doen. Ben jij niet helemaal oké dan is rust, vrede en een fijn boek jouw beste remedie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het tempo neemt toe. Ga aan de slag, zeg wat je te zeggen hebt, maar doe dat weloverwogen. Verminder het risico op ongelukken door je niet te haasten. Speculeren kan winstgevend zijn; jouw inzicht is verstandig.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Bureaucratie kan voor vertraging en misverstanden zorgen. Jij hebt misschien niet de benodigde papieren voor een reis, rijbewijs, om een bankrekening te openen of een contract te tekenen. Oriënteer je dus vooraf terdege.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Tegenstrijdige invloeden beheersen het begin van de week. Richt al jouw aandacht op je werk. Over gebrek aan energie zal je niet te klagen hebben; iedere fysieke inspanning zal positief werken en helpen stress weg te nemen.

STERRENBEELD STEENBOK

Houd vandaag rekening met machtsspelletjes. Probeer sluw te zijn, maar eerlijk en geloof niet alles wat wordt beweerd. Dat is vooral van belang in zakelijke en financiële kwesties. Win juridisch advies in voor jij een contract tekent.

STERRENBEELD WATERMAN

Jij kan te maken krijgen met obstakels en uitdagingen. Bespreek problemen rustig en rationeel als binnen de familie spanning is ontstaan. In weerwil van een onplezierig incident kan deze periode ook heilzaam zijn.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw vermogen om situaties te doorzien bezorgt je een sterke positie tijdens zakelijke onderhandelingen. Verkopers kunnen op een redelijke commissie rekenen. Onderdruk de neiging meer op je te nemen dan jij kan afhandelen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.