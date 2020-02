Daghoroscoop 27 februari

VANDAAG JARIG

Als u er goed uitziet zullen er op het liefdespad mooie bloemen groeien. Vrijgezellen zullen zich niet hoeven inspannen om de aandacht te trekken van het andere geslacht. Financieel moet het u voor de wind gaan en de combinatie van liefde en geld kan u niet anders dan gelukkig maken.

RAM

Hoewel u op obstakels kunt stuiten zult u weten door te zetten. Schud mensen af die beslag leggen op uw tijd. Werk, als dat kan, vandaag thuis, dan bereikt u het meeste. Het is van belang te slagen door eigen inzet.

STIER

Stel belangrijke zaken een paar dagen uit, vooral die waaronder u een handtekening moet zetten. Een rechtszaak kan zich ongunstig ontwikkelen en een project idem dito. Iemand in uw omgeving is onzorgvuldig of incompetent.

TWEELINGEN

Als uw werk geen perspectief biedt moet u daarover met de baas praten. Schrik niet als het antwoord anders uitpakt dan verwacht. Overweeg een studie te beginnen om uw kansen te vergroten, ook als uw vooropleiding tekortschiet.

KREEFT

U kunt er behoefte aan hebben de normale routine te doorbreken. Ga er op uit en maak plezier met vrienden. Een prima dag om een lange reis te plannen of een nieuwe studierichting uit te stippelen. Kortom: gebruik lichaam en geest.

LEEUW

U kunt het gevoel hebben onrechtvaardig te zijn bejegend en dat kan best zo zijn. Als u er echter te zwaar aan tilt verspilt u tijd aan iemand die niet geïnteresseerd is in hetgeen u denkt. Kom voor uzelf op, maar dit is niet het moment.

MAAGD

U kunt uit balans raken en aangezien uw energie fluctueert, knorrig worden en kwetsbaar. Wees extra voorzichtig in het verkeer; een beoordelingsfout is snel gemaakt. Neem geen grote besluiten en doe geen grote aankopen.

WEEGSCHAAL

Uw energie kan in een dip verkeren doordat u zich geen raad weet met een groot project. Als u te sceptisch bent ziet u het misschien niet in het juiste perspectief. Wijs aangeboden hulp niet af. Verdedig uw positie en blijf lachen.

SCHORPIOEN

Een perfecte dag voor een creatief project, vooral als u graag schrijft. Zowel schriftelijk als verbaal weet u zich uit elke situatie te redden. Houd rekening met kritiek en gebrek aan enthousiasme als u plannen maakt voor een feestje.

BOOGSCHUTTER

Uw energie kan net zo schommelen als uw gevoelsleven. Wees heel voorzichtig met apparaten en in het verkeer. Uw kracht moet nu komen uit diplomatie. Verdiep u in uw uitgaven; doe iets als u rood staat.

STEENBOK

U communiceert vandaag helder; u zult dan ook verbaasd zijn als men u verkeerd begrijpt. Misschien komt uw zelfvertrouwen te agressief over op anderen. Tracht te begrijpen dat mensen zich daardoor bedreigd kunnen voelen.

WATERMAN

Geld kan vandaag een vreemde rol spelen. Ga niet in zaken met een vriend(in); u kunt zowel uw geld als die vriend(in) verliezen. Een partnerschap kan eindigen in ruzie over geld. Gebruik afstand niet als excuus voor ontrouw.

VISSEN

Stop uw energie in werk. Verdubbel uw productiviteit door meer te delegeren. Raadpleeg een expert als u op vragen geen antwoord weet. Werk achter gesloten deuren en alleen. Voorkom ongelukken door extra oplettend te zijn.