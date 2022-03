Wil jij dat de autoloze zondag terugkomt?

Wandelen op de snelweg

Misschien ken je het nog wel, de autoloze zondagen in de jaren 70. Nederlanders gingen massaal de snelwegen op met fietsen, paarden, rolschaatsen of zelfs te voet, als poging om de oliecrisis het hoofd te bieden. Nederland was namelijk doelwit van een boycot van Arabische landen, omdat Nederland aan de kant van Israël stond in de Jom Kippoeroorlog. Van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974 waren snelwegen elke zondag afgesloten voor auto’s om olie te besparen.

Maatregelen

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) oppert nu om de autoloze zondag weer in te stellen in grote steden. Zo willen ze de vraag naar Russische olie inperken en zo de prijsstijgingen van brandstof dempen. In totaal bedacht het IEA 10 maatregelen om de stijgende olieprijzen, vanwege de oorlog in Oekraïne, enigszins te overzien. Andere voorgestelde maatregelen zijn bijvoorbeeld een verlaging van de maximumsnelheid, vaker thuiswerken en goedkoper openbaar vervoer.

Gedoe

Zo’n autoloze zondag zou volgens het IEA dus kunnen helpen tegen de prijsstijgingen. Maar zo’n dag waarop je de auto niet mag pakken zou voor veel Nederlanders best onhandig kunnen zijn. Want als je tóch ergens heen moet, zou je de fiets of het openbaar vervoer moeten nemen, maar ook dat is niet voor iedereen een optie. Vroeger bestonden er ook geen elektrische auto’s, nu wel. Moet je die dan ook in de straat laten staan op de autoloze zondag?

Buitenspelen

Aan de andere kant kan zo’n autoloze dag ons ook wakker schudden. Want moeten we eigenlijk wel voor elk klein ritje de auto pakken? Misschien houden we na de autoloze zondag niet alleen wat brandstof in onze tank over, maar houden we er ook de gewoonte aan over om vaker de fiets te pakken. Verder kan de autoloze zondag ook best nog wat plezier opleveren. VROUW-collega M maakte de autoloze zondagen mee als kind en was er dol op. „Normaal moesten we op de stoep of in de tuin spelen, maar nu konden we op straat rolschaatsen en skateboarden. Op een geasfalteerde weg was dat natuurlijk veel leuker dan op de stoep.’’

Reacties

Van Elkemiek mag de autoloze dag er gewoon weer komen, zij houdt van de rust.

Deze Twitteraar kijkt uit naar de autoloze zondag. Zij herinnert zich nog dat ze kon rolschaatsen over de weg, en was verbaasd wanneer iemand toch langsreed met de auto.

Brenda denkt toch dat andere maatregelen effectiever zullen zijn dan de autoloze zondag.

Paul is voorstanders van de invoering van een autoloze dag in Groningen. Hij is dol op de foto’s die vroeger werden gemaakt op de autoloze dagen.

Praat mee

Vind je de autoloze zondag een goed idee om de prijsstijgingen op te lossen? Of pak je zondags liever tóch de auto om erop uit te gaan? Praat mee op onze Facebook-pagina!