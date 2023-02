’Een vierdaagse schoolweek? Laat leraren fulltime gaan werken!’

„Ze kregen het niet rond op basisschool De Dukdalf in Almere. En dus krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 in de aanloop naar de middelbare school nog maar vier dagen in de week les. Het is een gotspe dat het in een welvarend land als Nederland zo ver moet komen.

Mocht je een coach zoeken om je te helpen je geluk te manifesteren, heb je er morgen met een beetje zoeken een paar honderd. Maar een docent vinden voor een basisschool is nagenoeg ondoenlijk.

Dinsdag

Op dinsdag geen les geven, vindt deze basisschool een beter alternatief dan een kunstenaar of een accountant onbevoegd les te laten geven. Ergens snap ik dat wel; ik zie het ook niet zitten dat bij gebrek aan beter mijn blindedarm wordt verwijderd door een loodgieter.

Maar een vierdaagse schoolweek vind ik wel de treurnis ten top. Op maandagmiddag zegt Meester Leroy om 14.00 uur de kinderen gedag. ’Morgen lekker huiswerk maken kids, tot woensdag!’ Daar moet je in het bedrijfsleven mee aankomen.

Fulltime

Waarom zitten die kinderen in deze nogal bizarre situatie dan niet de rest van de week, net zoals in België en Frankrijk, minstens tot 16.00 of 17.00 uur op school? Een dag tot 14.00 uur telt vijf effectieve lesuren, maximaal.

Als er een beetje royaal pauze wordt genomen, red je dat niet eens. Hoezo werkt meester Leory niet fulltime? Hebben kinderen daar qua stabiliteit niet gewoon recht op?

Duobanen

Ik ben van de oude stempel, denk ik. Ik ben nu 45 en kan me niet heugen dat ik ooit in een klas heb gezeten waar leerkrachten aan duobanen deden. We hadden een heel jaar één juf of één meester voor de klas en die was er altijd. Die had geen enkele dag vrij. De enkele keer dat we een invaller hadden, staat me nu zo’n 35 jaar later nog helder op het netvlies.

Administratief

Tegenwoordig is dat wel anders. Een heel jaar lang dezelfde docent is eerder uitzondering dan regel. In het basisonderwijs wordt volop geparttimed. En van effectief lesgeven komt ook veel minder terecht dan vroeger, docenten zijn uren kwijt aan administratief geneuzel. Daar leert een kind helemaal niets van.

Maar het is wel fijn dat er dan in de systemen is terug te vinden hoe een kind presteert of hoe dat opweegt tegen de prestaties van omliggende scholen en het landelijk gemiddelde. Ondertussen holt de kwaliteit van het onderwijs achteruit.

Pabo

Ga gewoon lesgeven, denk ik dan. Schrap al die administratieve ellende, hou op met die ellenlange vergaderingen; ga voor die klas staan en doe waar je goed in bent. En doe het fulltime.

Wat kinderen nodig hebben is jouw gezicht als vast baken, vijf dagen in de week. Niet halverwege de week schakelen van juf Charlotte naar juf Noa, omdat zij het zo net na de Pabo niet zien zitten om fulltime te werken – het leven moet immers wel leuk blijven.

Dieptriest

Ja, dit is tegen het zere been en dit gaat me een heleboel verontwaardigde berichten van leerkrachten opleveren. Maar waar de bal nu bij de ouders van de Dukdalf wordt gelegd, waar zij op dinsdag maar moeten regelen dat ze niet kunnen werken omdat de kinderen thuis zijn, had meester Leroy – of wie dan ook – óók tegen een fatsoenlijk salaris vijf dagen per week voor die klas kunnen kruipen, of niet?

En dan hadden groep 7 en 8 gekregen waar ze recht op hebben: onderwijs. Het is dieptriest dat we dat in dit land dus niet meer kunnen garanderen. Dit moet anders.”

