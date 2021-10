Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Sloffen onder je outfit is nu hét fashion statement

Door Kim Querfurth Kopieer naar clipboard

„Laagjesmode is dé truc deze winter, want helemaal hip: een shirt onder een trui of sweater, een extra vest of sjaal. Uittrekken kan altijd nog, maar niemand hoeft het deze winter koud te krijgen.”

De winter is in aantocht! Hoog tijd dus om warme kleding en accessoires in te slaan. En het zal niemand verbazen: zachte, aaibare, fluffy items en breisels doen het bijzonder goed voor dat ultieme knusse gevoel. Heerlijk om in weg te kruipen, maar ook: gemaakt van de mooiste materialen en in luxe uitvoeringen, waardoor we eindelijk weer een beetje kunnen shinen – en ook nog op een comfortabele manier!