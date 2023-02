Miriam: ’Soms denken we dat het beter is als wij Noor (5) overleven’

„Toen Noor anderhalf was, werd zij gediagnostiseerd met het syndroom van Kleefstra. Dit houdt in dat er een mutatie is geweest op het negende chromosoom. Voor Noor betekent dit dat zij lichamelijk en verstandelijk beperkt is.

Ondanks dat zij het lichaam van een vijfjarige heeft, is ze cognitief ongeveer twintig maanden oud, lichamelijk is zij ongeveer één. Je zou haar nu een dreumes kunnen noemen. We hebben geen idee hoe oud Noor mentaal zal gaan worden.

Zelfstandig

Noor kan niet praten en is niet zindelijk, we weten niet of ze dit in de toekomst wel zal zijn. Eten kan zij ook niet zelfstandig. Eigenlijk kan Noor niet alleen gelaten worden, want dan probeert zij haar gehoorapparaat op te eten of vliegt haar bril door de kamer. Ze kan nu net met hulp staan.

Omdat Noor ook visueel en auditief beperkt is, gaat zij naar speciaal onderwijs. Zij zit daar samen met drie andere kinderen in de klas. Maar dan moet je niet denken dat ze leert lezen of rekensommen maakt. Op die school leert Noor communiceren.

Thuis krijgt Noor veel hulp. Ook de andere kinderen helpen haar op hun eigen manier. Zij proberen met haar te communiceren en te spelen. Wanneer ik ergens mee bezig ben en Noor overstuur raakt, gaat Sanne wel eens pianospelen. Noor is namelijk ontzettend gek op muziek, zo wordt ze weer rustig.

Huishouden

Verder helpen de kinderen ook een beetje mee in het huishouden. Zo hebben wij bijvoorbeeld twee katten, de oudste twee geven hen te eten. Ook moeten ze speelgoed en hun kamer opruimen en de schone was terugleggen in hun kast. Als zij ouder worden zullen er meer taken bij komen, zoals de vaatwasser in- en uitruimen.

Mijn man kookt elke avond. Hij zegt altijd dat hij langer bezig is met mijn rotzooi opruimen als ik heb gekookt, dan wanneer hij kookt. Gelukkig kan hij lekker koken, dus ik vind het niet erg. Eén keer per week komt er een schoonmaakster. De rest van de week ruim ik veel op en pak ik af en toe de stofzuiger.

Taxichauffeur

Naast het runnen van een druk huishouden, voelen mijn man en ik ons ook wel eens taxichauffeur. Gedurende de week rijden wij veel heen en weer. Zo zit Sanne op atletiek en op pianoles. Veerle doet aan voetbal en krijgt gitaarles. Sofieke heeft zaterdag om negen uur ’s ochtend dansles. Vrijdag en zondag zijn de enige twee dagen dat er geen trainingen of lessen zijn. Al gaat Sofieke binnenkort wel beginnen aan zwemlessen op zondag.

Ik ben de coach van het voetbalteam van Veerle, dus op zaterdagochtend sta ik langs de lijn. Daarnaast zit ik in het bestuur van de atletiekvereniging waar Sanne op zit, want we hebben het nog niet druk genoeg. Hoe ik al die ballen hoog houd? Een goede partner! Af en toe moet ik even bij hem uit kunnen huilen.

Overleven

Noor zal nooit zelfstandig kunnen gaan wonen. Op het moment dat de andere kinderen het huis uit gaan, laten wij Noor ook het huis uit gaan. Zo is die overgang logischer voor haar. Als zij twaalf is, gaan we kijken waar ze later eventueel terecht zou kunnen.

Soms denken we dat het beter is als wij Noor overleven. Hoe verdrietig dat ook zou zijn, we weten dan wel dat zij niet alleen of verwaarloosd achterblijft.

Later moeten wij ook met de gynaecoloog gaan overleggen hoe en wanneer wij Noor gaan laten steriliseren. Zij kan geen beslissingen maken voor zichzelf. Ook zal zij niet begrijpen wat weeën zijn, of überhaupt een kind op kunnen voeden. Ook is er vijftig procent kans dat zij een kind krijgt met het syndroom van Kleefstra, dat willen wij voorkomen.

Financiën

Mijn man en ik hebben een gezamenlijke rekening. Mijn man verdient meer dan ik, maar hij vindt dat alles op één hoop moet. We hebben de afspraak dat elke uitgave boven de honderd euro overlegd moet worden, dit gaat altijd goed.

Ik voel mij niet afhankelijk van mijn man, want ik heb gewoon mijn eigen inkomen. Ik vind het heel belangrijk om een vorm van onafhankelijkheid te behouden. Stel dat wij ooit uit elkaar gaan, dan kan ik gewoon zelfstandig verdergaan. Dit wil ik ook als voorbeeld aan mijn kinderen geven. Je moet op eigen benen kunnen staan.”

