Li (41): ’Ik zeg altijd: ik ben je schoonmaakster niet en ik ben je kok niet’

„Ik heb Chris 21 jaar geleden ontmoet op Mallorca toen ik daar werkte in een hotel als kinderentertainer. Zijn nicht was op dat moment mijn collega, en hij kwam langs. Ik heb mijn seizoen afgemaakt en mijn spullen gepakt!

Ik woonde daarvoor in Duitsland en ben naar Rotterdam verhuisd om samen te wonen. We zijn inmiddels al 14 jaar getrouwd.”

Dankbaar

„Als er aanvragen binnenkomen, behandel ik die. De rest van de tijd ben ik achter de schermen bezig. Dan schrijf ik aan mijn blog of maak ik content voor de socials van mijn bedrijf Beautiful Morning. Ik ben er dagelijks mee bezig, maar niet van negen tot vijf.

Als ik wel een afspraak met een klant heb, ben ik daar inclusief reistijd zo’n vijf uur mee bezig. Ik kom thuis bij de klant, dus het hangt ook af van waar iemand woont. Op dit moment werkt Chris als data-analist thuis door de pandemie, dus kan ik meer opdrachten aannemen dan eerst.”

Li houdt van haar werk. „Ik vind visagist en haarstylist zijn heel dankbaar werk. Het leukste is niet zozeer het verrichten van het werk zelf, maar de blijdschap die je ziet bij de klanten wanneer ze gelukkig zijn met het resultaat: dat ze zichzelf herkennen op een manier die ze niet eerder hebben gezien. Ik krijg er veel waardering voor. Ik krijg zelfs nog complimenten van de bruid als de bruiloft al voorbij is!”

Bewustwording

„Ik heb er vorig jaar voor gekozen om andere make-up te gebruiken dan de bekende A-merken. Ik zoek heel specifiek naar producten die groen zijn, maar ook presteren en lang en mooi blijven zitten. Ik ben namelijk altijd erg gevoelig geweest voor make-up.

Ik kan niet altijd alles aanbrengen, want ik zie bij sommige merken binnen een uur al een pukkel of een irritatie. Het was een soort bewustwording: wat smeer ik eigenlijk op mijn huid en op die van de klant? Toen ben ik me meer gaan verdiepen in de ingrediënten van mijn make-up. Bovendien probeer ik er ook op te letten dat ik niet zo veel troep maak voor het milieu.”

Geld

„Mijn man en ik brengen samen het geld binnen. Hij is de kostwinner omdat hij een vast inkomen heeft, terwijl ik afhankelijk ben van opdrachten. We hebben een gezamenlijke rekening. Alle dingen voor het huishouden en de kinderen komen van die rekening. Daarnaast hebben we beiden ook een eigen rekening. We zijn er meer dan tevreden mee.

Ik vind het fijn om mijn eigen geld te hebben. Als ik bijvoorbeeld op vakantie ga met vriendinnen, voel ik me er veel fijner bij dat ik mijn eigen geld uitgeef dan dat ik mijn arm uitstrek en vraag: ’Lieverd, geef je me geld?’ Mijn moeder zei altijd tegen ons: ’Wees nooit afhankelijk van een man.’ Mijn geld is mijn geld, jouw geld is ons geld en deels zie ik het ook zo. Het blijft geven en nemen.”

Samen

„Als ik niet werk, ben ik fulltime mama. We hebben vier kinderen, daarom hebben we een takenlijst. Elk kind krijgt een taak en de week daarna een andere, of dat nou de was opvouwen is, de vaatwasser uitruimen of met de hond lopen.

Chris en ik staan ook op de lijst en doen daarnaast vaste taken. De was doe ik grotendeels. Hij brengt meestal de vuilniszakken naar buiten. Ik zeg altijd: ’ik ben je schoonmaakster niet en ik ben je kok niet.’ Mijn man en ik doen alles samen.”

Li en Chris doen evenveel als het om zorg voor de kinderen gaat. „We hebben destijds besloten, toen we kinderen wilden hebben, dat we het samen zouden doen. Geen van ons doet meer of minder. Je doet wat gedaan moet worden. Zo zoetsappig zijn wij niet; het is een beetje survival of the fittest, je doet wat moet en morgen zie je verder,” grapt Li. „Mijn man is bijvoorbeeld nu ziek en alles komt op mij neer. Andersom kan dat ook gebeuren.”

Niet met vinger wijzen

Ook de verantwoordelijkheid voor de kinderen dragen ze allebei. „Ik kan gerust op vakantie gaan, wetende dat het huis ook draait zonder mij. Ik hoef niet te bellen om te vertellen waar ze hun eten kunnen vinden. Mijn man regelt dat gewoon zelf. Wij doen niet aan het idee van ’papa gaat oppassen op zijn eigen kinderen.’ Die logica gaat voor ons niet op.”

Tot slot geeft Li een tip. „Communiceer met elkaar. En niet met vingers wijzen. Als je hulp nodig hebt, zeg dat dan gewoon. De ander kan natuurlijk niet raden wat je denkt. Rechttoe, rechtaan.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.