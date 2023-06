Deborah (31) zit bij de reddingsbrigade: ’Dat ongeluk krijg ik nooit meer van mijn netvlies’

Het geluid van golven, de frisse wind door je haar, de geur van de zee… Het strand is verrukkelijk, of niet dan? Deborah Kamerbeek (31) is er het liefst het hele jaar.

’De grote auto’s, de snelle boten, het harde varen… Ik wist meteen: dít wil ik doen.’ Ⓒ Brenda van Leeuwen