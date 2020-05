Daghoroscoop 1 mei

VANDAAG JARIG

Hoewel u vaak onderweg kunt zijn of op reis naar verschillende locaties en voor langer tijd dan gewoonlijk, gaat u dit jaar ws. niet verhuizen. Er is niets op tegen, maar ook niets vóór. U bent gewoon tevreden met de situatie zoals die is. Houd wel rekening met drama’s binnen het gezin.

RAM

Plannen kunnen geblokkeerd worden of u krijgt geen steun voor uw ideeën. Leg u erbij neer dat anderen meer gevoel hebben voor de realiteit dan u. Volg een gratis advies op. Doe vanmiddag een dutje als u moe bent of ga vroeg op stok.

STIER

Het is jammer als u iets onder de pet moet houden wat u graag zou willen vieren. Verzet de zinnen en ga iets anders doen. Ontwikkel een idee om efficiënter te werken en de omstandigheden op de werkvloer te veraangenamen.

TWEELINGEN

Als situaties u hebben opgehouden moet u daar nu iets aan doen. Laat u niet verwarren door goed bedoelde adviezen van de mensen om u heen. U hoeft niet de wereld te veranderen; alleen uzelf een beetje.

KREEFT

Als u enthousiast van start gaat zou u wel eens meer werk kunnen verzetten dan u dacht. Houd de tijd in de gaten zodat u weet wat u in een dag kunt doen. Geef minder geld uit aan “goedmakertjes”; gun beminden liever meer tijd.

LEEUW

U kunt behoefte hebben aan verandering of een nieuwe uitdaging. Loop in uw enthousiasme niet te hard van stapel want dan gaat u fouten maken. Houdt u aan verkeersregels als u de weg opgaat en houd uw temperament onder controle.

MAAGD

Uw financiële situatie kan door familieverplichtingen ontregeld zijn. Laat dat u er echter niet van weerhouden geliefden te verwennen. Doordat u aanvoelt wat lucratief kan zijn kunt u nieuwe openingen vinden naar de toekomst.

WEEGSCHAAL

U hebt vertrouwen in de toekomst en daardoor zult u goed gehumeurd zijn. Op reizen rust zegen, vooral als het met uw werk te maken heeft. U kunt iets opsteken van een partner en warmlopen voor diens ideeën.

SCHORPIOEN

U zit vol ideeën op uiteenlopende terreinen en zult geïnteresseerd zijn in een reis later dit jaar of in 2021. Doorbreek uw routine en de wijze waarop u gewoonlijk over dingen denkt. Bel een vriend(in) die steun nodig heeft.

BOOGSCHUTTER

Door uw trouw aan vrienden en de groep waartoe u behoort kunt u betrokken raken bij vrijwilligerswerk of bij de problemen waarmee zij worstelen. Toon menslievendheid; u hoeft hun problemen niet op te lossen.

STEENBOK

Luiheid kan uw productiviteit stagneren en als u daaraan toegeeft hebt u morgen spijt. Maak van de nood een deugd door bijvoorbeeld een uw huis op te ruimen, de memoires te lezen van Churchill of een wensenlijst te maken.

WATERMAN

U kunt in de stemming zijn voor een nieuwe uitdaging en uw kennis willen uitbreiden. Schrijf u in voor een cursus. Dit is een goede dag voor een examen; niet om te reizen. Focus op geestkracht als u lusteloos bent. Blijf thuis.

VISSEN

Zorg dat het uw gezin aan niets ontbreekt; dat geldt voor de toekomst en voor nu. Houdt u vandaag niet bezig met het geld van anderen. Neem geen haastige beslissingen; u neigt naar impulsiviteit en roekeloosheid. Trek evenmin snelle conclusies.