Daghoroscoop 21 maart - Sterrenbeeld Steenbok: Zet je roze bril af!

VANDAAG JARIG

Er gaat veel gebeuren, zowel in de wereld om jou heen als in jouw persoonlijk leven. Planeten bewegen in ongebruikelijke banen die voor verandering zullen zorgen, zowel in je carrière als in je inkomen. Het kosmische schaakbord wordt opnieuw opgesteld, maar de koning houdt de paarden in toom.

STERRENBEELD RAM

Er staat jou een doorsnee dag te wachten waarop je het rustig aan kunt doen en met de stroom mee kunt zwemmen. Research zal met succes worden beloond, studenten kunnen het juiste materiaal vinden en zakenlui een gat in de markt.

STERRENBEELD STIER

Financiële zaken moeten bekeken worden; maak keuzes. Verdiep je in de mogelijkheden om je kennis uit te breiden; een cursus management of boekhouden zal z’n nut bewijzen. Een artistieke wens kan plotseling worden vervuld.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Onrust kan tot gevolg hebben dat jij op zoek gaat naar iets nieuws of afwijkends om te doen. Dit is echter geen geschikt moment om impulsief te handelen, want daden zullen zich niet soepel of naar verwachting ontwikkelen.

STERRENBEELD KREEFT

Het belooft een rustige dag te worden zodat je in jouw gewone tredmolen kunt stappen en heel wat werk kunt verzetten. Huismussen kunnen misschien kasten opruimen en hun garderobe aan het seizoen aanpassen. Ga op dieet.

STERRENBEELD LEEUW

De kosmos zorgt voor extra passie en creativiteit. Je kunt meer dan anders de aandacht trekken. Jouw intuïtie zal het je makkelijk maken om anderen daar te raken waar zij het meest kwetsbaar zijn. Je kunt doelen en relaties verder opbouwen.

STERRENBEELD MAAGD

Het huiselijk leven kan voor frictie zorgen met veel duw- en trekwerk in jouw persoonlijk leven. Het zal moeite kosten om emotioneel in balans te blijven. Probeer mensen en situaties te ontlopen die jou onzeker maken. Herstel de vrede.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Met een tong die scherper is dan anders, kun jij vandaag macht uitoefenen. Een mooi moment om een contract te tekenen. Als je genoeg hebt van je uiterlijk, dan heb je nu de moed om jouw stijl en kapsel ingrijpend te veranderen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Richt al je aandacht op hetgeen nu belangrijk en dringend is. Persoonlijke normen en waarden strijden vandaag om voorrang. Probeer niet om geld of status als een koevoet te gebruiken om iets te bereiken; je kunt beide verliezen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Steek meer energie in jouw werk. Zorg ervoor dat je activiteiten interessant zijn, zodat je betrokken blijft. Blijf zoveel mogelijk in beweging, anders raak je geïrriteerd. Toon je liever benaderbaar dan onbereikbaar.

STERRENBEELD STEENBOK

Zet je roze bril af en geef toe dat je gewoon een mens bent. Jij doet jezelf geweld aan als je te hoog grijpt en het onbereikbare wil aantikken. Herinner tieners aan taken die verricht moeten worden voor zij met vrienden afspreken.

STERRENBEELD WATERMAN

De kans is groot dat jouw onrust toeneemt. Je hunkert ernaar om te ontsnappen aan het gewone en wil met iets nieuws beginnen. Op zoek naar een huis kun je het onverwacht vinden; wil je verkopen, dan kun je een hoger bod krijgen dan verwacht.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw verlangen om vooruit te komen en je doel te bereiken is sterker dan jouw andere wensen, maar ga in je ijver niet op de onschuldige tenen van collega’s staan. Stel je empathisch en tegemoetkomend op ten aanzien van derden.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.