'Volgens sommigen is het frisse en fruitige er vanaf'

Een vrolijk hoofd met een vragende blik steekt door het keukenraam. Ai, afspraak glad vergeten. Geen nood: Patty’s bezoek komt later wel terug. Ze zet haar mobiel uit en nestelt zich met hondjes Bibi en Lulu op het zonneterras van de riante villa waar ze met Antoine woont. “Ik dacht even dat je mijn huis kwam kopen,” lacht ze, “dat heb ik namelijk gedroomd: dat er opeens een vrouw op de stoep staat met een mooi bod.” Want hoe fijn het ook toeven is in dit stulpje aan de Amstel, inclusief sauna, jacuzzi en zwembad, na de zomer willen ze verhuizen naar Ibiza. Daar is Antoine namelijk al veel voor zijn werk als architect.

IS DE VERHUIZING EEN KEUZE VOOR DE LIEFDE?

“Antoine heeft geprobeerd Amstelveen als basis aan te houden en veel op en neer te reizen, maar dat blijkt erg lastig. Zoveel dagen zonder elkaar vinden we allebei moeilijk. Dat missen de hele tijd... ’s Avonds bellen we als ik na Shownieuws terugrijd en blijven aan de lijn tot ik thuiskom, omdat hij zeker wil weten dat ik veilig ben. Het is de tuttigheid waar ik mijn hele leven lang naar heb gezocht. En nu we elkaar eindelijk hebben gevonden, worden we weer uit elkaar getrokken. De conclusie is dat we van basis gaan switchen en een kleiner pied-à-terre in Amsterdam nemen. Ook fijn voor de hondjes: voor hen is het heerlijk op Ibiza.”

Eerder dit jaar vreesde Patty nog voor het einde van haar tv-carrière. Inmiddels heeft ze dit weten los te laten. Wil je weten hoe? Lees dan verder op VROUW.nl of lees het hele interview in VROUW magazine: 'Toen ik een tijd geleden te horen kreeg: ‘Dat programma kan nog wel, maar daarvoor ben je echt niet fris en fruitig genoeg meer,’ heb ik eerst gelachen, toen heel erg gehuild en daarna een besluit genomen. Het is mooi geweest.'