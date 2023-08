'Ik vraag me af of Thijs Römer de schaamte in iedere vezel ervaart'

„Voor je kinderen doe je alles en…kom niet aan ze, niet fysiek of verbaal. Maar dat dit wel volop gebeurt weten we allang; kinderen kunnen immers wat minder sterk hun grenzen aangeven en daar maken – veelal mannen – maar wat graag misbruik van. De zaak Thijs Römer is daar een ongelooflijk pijnlijk voorbeeld van. Dat zijn slachtoffers nog zo jong waren, heeft hem niet tegengehouden.”

Grote mond

„Meisjes van 14, 15 lijken vaak al heel wat. Ze kopen hun kleding op de damesafdeling, maken zich op, hebben een groot deel van hun vrouwelijke vormen al en ze worden zich bewust van hun aantrekkingskracht en spelen daarmee. Soms hebben ze een grote mond en gedragen ze zich uitdagend. Maar ze zijn misschien wel op z’n kwetsbaarst ooit en daar horen volwassenen ze in te beschermen.”

„Daar heeft Thijs verzaakt. En goed ook. Onder de noemer ’bij ons aan de keukentafel gaat het regelmatig over seksualiteit’, pleitte hij zich vrij van de krankzinnigheid een kind te vragen naar haar vingervaardigheden en haar masturbatietips te geven. Het was zijn vrije opvoeding en dat ie acteur is, zou er ook zomaar eens iets mee te maken kunnen hebben. Hij wilde een mentor zijn, meer niet. In werkelijkheid hielp hij er drie jonge meisjes mee de vernieling in.”

Absurd lage straf

„Een maand de cel in, de maximale taakstraf en een verplichte behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg; het is een fors zwaardere straf dan het OM eiste. Heel goed, vind ik dat signaal van de rechtbank. Waar meisjes en vrouwen door de jaren heen talloze keren zijn geconfronteerd met de zinloosheid van een aangifte door een absurd lage straf of vrijspraak wegens gebrek aan bewijs, wordt er dit keer niet aan fluwelen handschoenen gedaan.”

„Ik vraag me echter of Thijs in iedere vezel van zijn lijf schaamte en schuld ervaart. Dat hij het op zijn Amsterdamse opvoeding gooide, zegt genoeg. Zo erg was het allemaal niet. En laten we niet vergeten dat hij vorig jaar nog op social media aankondigde aangifte tegen zijn slachtoffers te willen gaan doen wegens smaad en laster. ’Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver’, Twitterde hij toen ook.”

Het moet stoppen

„Dan ben je slecht hoor. Dan heb je iets willens en wetens geflikt en doe je nog aan victim blaming ook. Het valt op geen enkele manier niet recht te praten. Thijs blokkeert momenteel iedereen op social media die iets lelijks over hem te zeggen heeft. Daar is hij het namelijk niet mee eens, hij blijft – zij het iets subtieler - van zich af bijten. Laat Thijs’ veroordeling een waarschuwing zijn voor iedere volwassen man die op welke manier ook in verleiding wordt gebracht door een kind. En laat het voor al die meiden die iets soortgelijks hebben ervaren kracht geven dat verhaal naar buiten te brengen. Het moet stoppen.”

Meer VROUW

