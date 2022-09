Dit is wat stress met je huid doet

„Littekens, brandwonden, maar ook pigmentvlekken en rimpelvorming: je huid laat de sporen van het leven na. Hiernaast is het ook een onderdeel van je identiteit en speelt het een belangrijke rol in wie je bent en hoe anderen jou zien”, vertelt huidtherapeut Van ’t Klooster.

Zenuwstelsel

Je huid is volgens Van ’t Klooster een verlengstuk van je zenuwstelsel. „Het zenuwstelsel is een netwerk van cellen dat informatie opneemt en verwerkt. Het zenuwstelsel verbindt alle delen van het lichaam met elkaar en via dit netwerk wordt ook alle informatie van de hersenen naar de andere delen in het lichaam gestuurd en omgekeerd. Je huid en zenuwstelsel communiceren dus met elkaar. Daarom kun je rood worden tijdens een ruzie en wit wegtrekken als je hersenen iets spannends waarnemen. Bij opwinding kun je zelfs de elektrische geladenheid aan de huid meten.”

De nauwe band tussen de huid en het zenuwstelsel ontstaat al tijdens de embryonale fase. Deze periode loopt vanaf het moment dat de eicel bevrucht is, totdat het embryo acht weken oud is. Je huid en zenuwstelsel zijn zelfs uit hetzelfde embryonale kiemblad ontstaan. „De ene helft wordt gebruikt voor de huid en de andere helft helpt het zenuwstelsel met zijn ontwikkeling. Deze nauwe relatie is goed merkbaar.”

Stress

„Daarom heeft langdurige stress niet alleen invloed op je mind en welzijn, maar ook op je huid. Door stress gaat de immuniteit achteruit, wat inhoudt dat de beschermfunctie van je huid minder goed zijn werk doet. Zo kan het minder goed zijn eigen vocht vasthouden en wonden genezen, maar wordt het ook sneller oud (dunner) en gaat de talgproductie omhoog. Wanneer je last hebt van huidaandoeningen, zoals eczeem, psoriasis of acne, zie je ook vaak dat dit door stress toeneemt. Het lastige is dat patiënten met deze huidaandoeningen vaak in een vicieuze cirkel terechtkomen, omdat de huidaandoeningen ook stress veroorzaken.”

Daarom is het leren omgaan met stress ontzettend belangrijk. Wanneer je hier beter tegen bestand bent, kunnen dit soort opvlammingen van de huid namelijk deels voorkomen worden. Maar hoe doe je dat? „Wetenschappelijk onderzoek naar stress laat zien dat mindfulness-trainingen bewezen effectief zijn. Het draagt bij aan een betere concentratie, relaties (werk en privé) en veerkracht bij stress. Het kan al enorm helpen als je een aantal keer per dag even op die pauze knop drukt. Leg je telefoon aan de kant en probeer met een kop koffie of thee even echt te concentreren op hetgeen dat je op dat moment aan het doen bent. Verder helpt het ook om je ogen af en toe dicht te doen en dan drie keer goed in en uit te ademen. Je zult merken dat zulk soort momenten je helpen te relativeren.”

Lekker in je vel

Huidirritaties of opvlammingen van huidaandoeningen die worden veroorzaakt door stress zijn volgens Van ’t Klooster dus te voorkomen met bepaalde mindfullness-technieken. Verder is het ook belangrijk om niet te vergeten dat de huid ons grootste orgaan is en ook behoefte heeft aan de juiste verzorging. „Bij de huid is er geen quick fix. Het heeft tijd en aandacht nodig. Smeer je in met zonnebrandcrème en reinig je huid dagelijks, maar sla alsjeblieft niet door in de verzorgingsproducten. Er zijn namelijk jonge vrouwen die tegenwoordig te veel aan hun huid doen. Wanneer je aan de slag gaat met veel agressieve middelen, zul je merken dat het alleen maar averechts werkt. Je huid heeft een sterk regenererend vermogen en heeft al die poespas meestal niet nodig. Het is vooral belangrijk dat je zelf lekker in je vel zit.”

Bekijk ook: Zo zit het echt met chocolade en puistjes

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.