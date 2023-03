De seven year itch: is dan de koek op? Eveline Stallaart geeft antwoord

De populaire uitspraak de seven year itch hebben we volgens Stallaart te danken aan Marilyn Monroe. Het was van origine de titel van een theatervoorstelling die bij het grote publiek bekend werd door de gelijknamige film. Herinner je je de iconische scène met de opwaaiende witte jurk van Monroe nog? Die komt uit de film ’The Seven Year Itch’ (1955), waarin zij de hoofdrol speelde.

De film gaat over een man die een document leest waarin staat dat de meeste mannen een buitenechtelijke relatie aangaan rond het zevende jaar van hun huwelijk, omdat het dan begint ’te kriebelen’. Na het lezen van deze theorie laat de man zijn hoofd op hol brengen door de nieuwe bovenbuurvrouw die gespeeld wordt door Marilyn Monroe.

Echtscheidingen

Inmiddels is seven year itch een populaire uitspraak die regelmatig wordt aangehaald, maar is het ook waar? Vinden er dan daadwerkelijk meer echtscheidingen plaats? Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat in 2021 het grootste deel van de huwelijken een duur van vijf tot tien jaar had.

Stallaart: „Het is nooit bewezen, maar er zit weldegelijk een soort logica achter. De Amerikaanse antropoloog Helen Fisher heeft hier onderzoek naar gedaan. Zij kwam erachter dat de meeste echtscheidingen plaatsvinden rond het vierde huwelijksjaar. Evolutionair gezien is vier jaar lang genoeg om met een partner de moeilijkste jaren van de opvoeding af te ronden. Hierna is een kind enigszins zelfredzaam en kan de vrouw op zoek naar een andere partner om meer nakomelingen mee te maken. Op deze manier wordt de overlevingskans van het genetisch materiaal vergroot. Er zou na vier jaar dus een soort ingebouwde onrust ofwel kriebel ontstaan. De meeste stelletjes stappen niet meteen in het huwelijksbootje, daarom kom je uiteindelijk niet uit op een four year itch, maar een seven year itch.”

Impulsen

Toch moeten we de term ’seven year itch’ volgens Stallaart met een korreltje zout nemen. „Aan de ene kant geloof ik wel in dat oerinstinct van de mens, maar aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat wij sterk genoeg zijn om ons eigen plan te trekken. Anders zou elke relatie op hetzelfde punt stuklopen. Je kunt die impulsen prima onder controle houden, zolang je maar in je relatie blijft investeren.”

Maar hoe doe je dat? Volgens Stallaart komen we dan toch snel terug bij de clichés: „Blijf open en helder communiceren. Ook al ben je jaren samen; je kunt niet ruiken wat de ander denkt. Hiernaast is een goede balans in intimiteit belangrijk. Doe jij het een keer per week of een keer per jaar? Dat maakt niet uit, zolang jullie daar allebei tevreden mee zijn. Tot slot blijft vertrouwen ontzettend belangrijk. Als dit allemaal goed zit, heb je een sterke basis.”

Langdurige relatie

Daarbij moeten we ook niet vergeten dat elke langdurige relatie een dreun te verduren krijgt. „Samenwonen, kindjes krijgen: elke verandering heeft impact. Het klinkt gek, want eigenlijk zou het heel mooi moeten zijn. Toch merken stelletjes die net gaan samenwonen vaak dan hun seksleven inkakt. Waar je elkaar eerst één of twee keer per week zag, zie je elkaar opeens iedere dag. En dat maakt dat je minder de behoefte hebt of de noodzaak ziet om achter die seks aan te gaan.”

„Kinderen hebben misschien nog wel de allergrootste impact. Er is minder tijd voor elkaar en qua opvoedstijl liggen jullie misschien ook niet helemaal op één lijn. Een sterke basis is daarom ontzettend belangrijk, anders bestaat de kans dat één van de twee de handdoek in de ring gooit.”

