Daghoroscoop 23 december - Stel je flexibel op, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Met Saturnus in je teken ligt op geld komend jaar veel nadruk. Dat voorspelt voorspoed. Je zult graag geld uitgeven, je exclusief willen kleden en rijkdom willen uitstralen. Anderen zullen je zien als iemand die welvarend is en dat kan deuren voor je openen en onverwachte kansen bieden.

RAM

Er kan zich een onvoorziene situatie voordoen, maar slim als jij bent kun je de meeste obstakels aan. Als je onder druk hebt gestaan, mag je nu ontspannen. Een stevig sportprogramma kan ook een eind maken aan elke vorm van stress.

STIER

Er zit vrolijkheid in de lucht. Wie er ook somber is of geërgerd, je kunt er een eind aan maken. Er lijkt een magische sfeer te hangen om alles wat je doet. Zet door als het moeilijk blijkt om in contact te komen met iemand die voor jou belangrijk is.

TWEELINGEN

Als de ware kerststemming zich tot nu toe niet van je heeft meester gemaakt, kan dat vandaag ineens gebeuren. Even (digitaal?) bijpraten en het glas heffen voor kerst zal je vrolijk stemmen. Een bericht van een naaste zal je plezieren.

KREEFT

Je kunt bericht ontvangen van iemand die je jaren niet hebt gesproken. Een bijeenkomst kan je zenuwen op de proef stellen. Je zult succes hebben als je afgaat op je intuïtie. Rijd zo min mogelijk auto en houd rekening met opstoppingen.

LEEUW

Veel mensen zullen hun tijd met je willen doorbrengen; wek niet de indruk dat zij je onverschillig laten. Waarschijnlijk ben je mentaal bezig met geld verdienen of juist uitgeven. De tijd dringt, maar je hebt morgen nog.

MAAGD

Deze dag verloopt beter dan recente dagen. Als je je er niet tegen opgewassen voelt om nog meer te doen dan je al doet, delegeer dan opdrachten. Ben je er eenmaal van overtuigd dat alles voor elkaar is, ga dan iets leuks doen voor jezelf.

WEEGSCHAAL

Las een rustperiode in, zodat je tiptop in conditie bent tot en met het oudjaar. Zeker als je een enigszins kwetsbare gezondheid hebt, is het van belang om matig te eten en te drinken. Denk vandaag na over een zeer persoonlijke kwestie.

SCHORPIOEN

Impulsiviteit kan je in moeilijkheden brengen. Houd rekening met het onverwachte, zodat je gewapend bent tegen mogelijke ongelukjes. Hang een ’niet storen’-bordje op je deur als het je ernst is om je werk af te krijgen.

BOOGSCHUTTER

Plannen coördineren zal niet vlekkeloos verlopen, zeker als de ideeën over plezier verschillen. Misschien moet je werken terwijl anderen vrij zijn. Stel je flexibel op om de vrede te bewaren. Je krijgt je zin niet met eisen stellen.

STEENBOK

Het kan verstandig zijn om nu schulden af te betalen en beter met je geld om te gaan. Vergroot je financiële kennis. Met een actieve aanpak kom je op het juiste monetaire pad terecht dat je in de toekomst voordeel kan bezorgen.

WATERMAN

Je kunt getrakteerd worden op een verrassing die je gelukkig en blij zal maken. Vreugde komt evenzeer van geven als van ontvangen. Voorkom dat je euro’s te snel van je bankrekening verdwijnen. Let op kwaliteit.

VISSEN

Hoewel het feestseizoen is aangebroken, zal deze dag niet geheel zonder obstakels verlopen. Omgaan met publiek kan frustrerend zijn. En als je met dienstverlening te maken hebt, kun je een angstig ogenblik beleven.

