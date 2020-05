Wil jij op een coronavrije vakantie?

Het gaat om all-inclusive vakanties, waarbij de voorwaarde is dat vakantievierders het hotel niet verlaten omdat daarmee het risico op besmetting groter wordt. De touroperator hoopt dat klanten dat accepteren in ruil voor een onbezorgde vakantie, waarbij mondkapjes niet nodig zijn.

Negatief

Vakantiegangers worden kort voor het vertrek van de vlucht getest. Dat gebeurt in de buurt van Schiphol, enkele uren voor de vlucht. Alleen reizigers waar de testuitslag negatief is, mogen vertrekken. Daarna mag je het resort niet meer verlaten. In principe zal het personeel van het hotel iedere keer nadat zij het terrein hebben verlaten opnieuw getest worden.

De eerste beschikbare bestemmingen voor deze aangepaste vorm van vakantie wordt Antalya aan de Turkse Rivièra waar de reisorganisatie meerdere all-inclusive hotels bezit. Over Ibiza, Curaçao, Sardinië en Sicilië wordt de komende weken overlegd.

Praat mee

Zie jij zo’n coronavrije vakantie wel zitten, ook al betekent dit dat je nooit je hotel mag verlaten? Of breng je je vakantie toch liever thuis of elders in Nederland door? Praat mee op Facebook!