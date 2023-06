’Kan mijn zoon (16) drie weken alleen thuis blijven tijdens onze vakantie?’

„Mijn zoon van 16 heeft te kennen gegeven onder geen voorwaarde meer met ons mee op vakantie te willen”, schrijft Daisy. „We hebben altijd heerlijke vakanties gehad samen, maar dit jaar is hij ineens omgedraaid. Hij vindt drie weken te lang om met ons het land uit te gaan en wil liever zelf thuis leuke dingen doen. Kan dat? Of is hij daar te jong voor? Hem dwingen om met ons mee te gaan is ook zo wat, lijkt me.”

Context

Er is niet één ’goed’ antwoord op de vraag van Daisy, stelt Marieke Ringrose, motivatie-expert voor pubers en ouders. „Dat is afhankelijk van wat voor kind deze jongen is, of de ouders naar het buitenland gaan of in Nederland blijven en of hij bijvoorbeeld al eerder langere tijd alleen is geweest. Ieder kind is anders, dus er zijn geen universele maatstaven voor de leeftijd waarop kinderen lang alleen thuis kunnen blijven.”

Inspraak

Ringrose vindt hoe dan ook dat de beslissing bij de ouders ligt. „Maar een tiener van 16 jaar wil wel meedenken en inspraak hebben. Dwingen, zonder eerst in gesprek te gaan, zal daarom waarschijnlijk niet goed uitpakken. Informeer eerst eens naar zijn perspectief, want als hij zo stellig is, zit daar kennelijk iets achter. Vraag hem bijvoorbeeld eens hoe zijn ideale vakantie eruit zou zien: wat maakt dat hij dat voor jullie gezamenlijke vakantie niet voor zich ziet?”

Vriend mee

„Als je zijn perspectief begrijpt, kun je het er samen over hebben. Misschien heeft hij een verkeerd beeld van jullie vakantie en kunnen jullie samen tot een compromis komen. Misschien kan hij een vriend meenemen? Misschien vreest hij voor een saaie culturele vakantie; dan kan het al een oplossing zijn als hij een leeftijdsgenoot heeft met wie hij samen is.”

Winnen of verliezen

Benader de kwestie niet zwart-wit, vervolgt Ringrose: „Het is niet: mee of niet mee. Het duurt nog geen twee jaar tot deze jongen volwassen is, dus neem zijn verhaal serieus. Ouders zijn vaak geneigd te denken in winnen of verliezen: we moeten hem dwingen, en als dat niet lukt, dan hebben we verloren. Ouders zouden dan de controle verliezen en een nieuwe standaard creëren waarbinnen een kind het voor het zeggen heeft. Dat is niet waar. Integendeel: door hem te dwingen loop je een groot risico het contact met je kind te verliezen. We willen allemaal gezien en gehoord worden, hij dus ook.”

Oefenen

Hoewel 16 jaar wat Ringrose betreft inderdaad wat jong is om drie weken alleen thuis te blijven, is het niet in steen gebeiteld dat het echt niet kan. „Het kan juist een goede leeftijd zijn om te oefenen met alleen zijn, maar dan eerst voor een weekje. Misschien kunnen deze ouders een combinatie voorstellen: een weekje alleen met vrienden, daarna twee weken met zijn ouders? Je kunt ook opperen dat hij, als je gaat kamperen, met een vriend hun eigen tent op een ander plekje opzet. Zo heeft hij een vrijer gevoel terwijl jij alsnog een oogje in het zeil kunt houden.”

„Probeer weg te blijven van: mijn huis, mijn regels. Dat werkt niet. Probeer een middenweg te vinden waar iedereen zich goed bij voelt.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.