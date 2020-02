Marjo (61): Ik geloof niet in smeerseltjes

Voel jij je leeftijd?

„Nee, want als ik bedenk dat ik 61 ben, vind ik dat gewoon stokoud klinken. En ik voel mij helemaal niet stokoud, ik voel mij eigenlijk nog steeds 35.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik gebruik al mijn hele leven lang NIVEA en ik eet veel groenten en fruit. Dat zijn eigenlijk mijn enige beautygeheimen. Ik gebruik geen speciale dag- en nachtcrèmes of anti-age smeerseltjes. Ik geloof daar nooit echt in.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, gelukkig niet! Ik word meestal jonger geschat. Hoeveel jonger weet ik niet, dat heb ik nooit gevraagd. Maar mensen zijn altijd wel verbaasd als ik zeg dat ik 61 ben. Ik denk dat het komt, omdat ik nog steeds dezelfde soort kleren draag als toen ik 30 was. Mijn haar is ook nog hetzelfde. Daarbij ben ik vaak vrolijk en ik geloof dat die houding mij altijd wel een beetje jeudigd houdt.”

Ⓒ Eigen beeld

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen. Ogen zijn niet leeftijdsgebonden, ze blijven mooi. Ogen laten zien wie je werkelijk bent en daarom vind ik ze het mooist. Ook ben ik blij met mijn lach.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik verlang al 61 jaar lang naar een grote bos krullen, want ik heb ’gewoon’ zwart, stijl haar. Als mensen mij met mevrouw aanspreken, denk ik altijd dat het komt door mijn haar. Ik heb het gevoel dat, vooral als het niet goed zit, het mij ouder en ’saaier’ maakt. Vroeger was ik ook onzeker over mijn lengte, zeker omdat veel van mijn vriendinnen klein waren. Maar inmiddels vind ik het alleen maar handig.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn lach. Ik probeer vaak te lachen, omdat ik geloof dat het de wereld om je heen mooier maakt. Het valt mij ook op dat mensen aardiger reageren als je ze benadert met een lach.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja absoluut! Ik heb een dochter waarmee het goed gaat, een fijne relatie en ik doe op mijn 61e het leukste werk van de hele wereld. Ik ben altijd creatief bezig geweest en ik vind het heel leuk dat ik op mijn leeftijd nog steeds kan doen wat ik wil. Op werkvlak doe ik echt van alles; ik maak kostuums voor theaterstukken en ik maak met mijn partner voorstellingen voor scholen. Eigenlijk ben ik nog steeds die creatieve duizendpoot die ik veertig jaar geleden was.”

Wat houdt je jong?

„Bezig blijven en nieuwe uitdagingen aangaan. Ik ga niet achter de geraniums zitten en de jaren aftellen tot mijn pensioen. Ik blijf druk bezig en doe niet rustiger aan omdat ik toevallig zestigplus ben. Daarbij geloof ik ook dat mijn creativiteit mij jong houdt.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Zorg dat je het pad volgt waarbij je al jouw talenten kan gebruiken. Als je iets doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.”

