Daghoroscoop 22 november - Er is licht aan het eind van de tunnel, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Besef dat je gezondheid belangrijker is dan de hoogte van je bankrekening. Om je fit te voelen moet je financieel goed in je vel steken. Ups en downs in jouw inkomen hebben impact op je welzijn en dat moet je zien te voorkomen. Veilige seks en een niet te uitbundig seksleven zijn van belang.

RAM

Besteed de komende weken vooral aandacht aan zaken als toekomst en status. Slimmer werken in plaats van harder kan een strategie zijn om met succes een doel te bereiken. Reken op een positieve uitkomst van een onderzoek of project.

STIER

Problemen of schuldgevoelens kunnen je neerslachtig maken. Negatieve emoties doen alles er somberder uitzien dan het in werkelijkheid is. Deze geestestoestand gaat voorbij. Voldoe aan jouw verplichtingen en laat niemand in de steek.

TWEELINGEN

Met hard werken gaan jouw doelstellingen en wensen in vervulling. Er is licht aan het eind van de tunnel. Maak je werkomgeving persoonlijker en gezelliger. Neem dingen van huis mee om jouw andere kant te tonen.

KREEFT

Beminden en vrienden kunnen de indruk wekken onverschillig te staan ten opzichte van jouw emoties en je daarmee een gevoel van eenzaamheid bezorgen. Dat gaat voorbij. Op zakelijk en professioneel gebied wijst alles op succes; blijf praktisch.

LEEUW

Huiselijke kwesties kunnen de dag beheersen. Een prima moment om een prille liefdesrelatie te bestendigen. Voor echtparen kan het bespreken van een overnachting in een luxueus hotel de prikkel zijn om de relatie wat op te peppen.

MAAGD

Hoewel je niet precies weet wat vandaag goed voor je is, kun je wel verstandige adviezen geven aan de mensen om je heen. Een groter dan gebruikelijke hoeveelheid paperassen kan jouw werk stagneren en je tot wanhoop drijven.

WEEGSCHAAL

De kosmos drijft het tempo op, waardoor je het extra druk kunt hebben. Gelukkig kun je een zware werklast aan en dat zal bijdragen aan jouw tevredenheid. Een mix van werk en afleiding levert winst op voor werknemers en werkgevers.

SCHORPIOEN

Pak de stier bij de horens, dan verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon. Als je moeilijke situaties probeert te ontlopen, zullen ze alleen maar ernstiger worden. Schrijvers en schilders zullen geïnspireerd zijn.

BOOGSCHUTTER

De kosmos legt de nadruk op het genereren van inkomen. Een prima dag om na te denken over het samenstellen van een aandelenportefeuille. Het is verstandig om de komende weken de broekriem wat aan te trekken.

STEENBOK

Als jouw vitaliteit aan de lage kant is zal dat frustratie oproepen, zeker als je een drukke periode voor de boeg hebt. Oefen geduld; op bepaalde momenten hebben lichaam en geest tijd nodig om weer op verhaal te komen.

WATERMAN

Als verplichtingen tot beperking van jouw vrije tijd leiden, kan dat neerslachtigheid tot gevolg hebben. Wentel je niet te lang in zelfmedelijden. Een prima dag om te studeren of research te doen. Verdiep je eens in een filosofisch onderwerp.

VISSEN

Stel een persoonlijke inventaris op om na te gaan hoe ver je gevorderd bent met het behalen van je doelstellingen in het leven, maar behandel jezelf met zachtheid. Een positief zelfbeeld is een sleutel tot een gezond en lang leven.

