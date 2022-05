’Moet ik mijn dochter (11) laten lijnen?’

„Mijn dochter van 11 is al een tijdje wat zwaarder aan het worden”, vertelt Anne. „Eerst liet ik dat nog een beetje gaan, maar nu zie ik toch wel dat ze echt stevig wordt. Ik denk dat ik hierin moet gaan ingrijpen, maar ik weet niet goed hoe ik dat doe zonder het risico te lopen haar zelfvertrouwen te schaden.”

„Thuis eten we vrijwel altijd gezond, maar er is wel altijd snoep en koek in huis waar ze van eet. Ook merk ik dat ze op school vaak traktaties krijgt en dat ze met vriendinnetjes veel snoept na schooltijd. Ik wil haar hier wat in remmen, maar ik weet niet of ik er goed aan doe om haar te laten lijnen. Ik ben bang dat het niet goed is voor haar zelfbeeld als ik dat voorstel, maar er moet wel iets gebeuren. Wat kan ik doen?”

Nooit doen

Kinderdiëtist Dominique Flink raadt het Anne met klem af om haar dochter te laten lijnen. „Dat moet je eigenlijk nooit doen met kinderen”, vertelt ze. „Als je een kind van deze leeftijd aan een dieet laat beginnen, kan dat negatieve gevolgen hebben op latere leeftijd. Er kan een zaadje worden geplant waardoor je kind later continu aan het diëten is omdat ze denkt dat dat de enige manier is om af te vallen. Ook kan het ervoor zorgen dat je kind later een ingewikkelde relatie houdt met eten. Er kan zelfs een eetstoornis ontwikkeld worden.”

Voorkomen

Flink ziet in haar praktijk veel ouders met kinderen met dezelfde hulpvraag, dus ze begrijpt de situatie van Anne goed. „Ik spreek veel ouders die zelf vroeger altijd gelijnd hebben en dat bij hun kind willen voorkomen. Zij vragen juist om een dieet voor hun kind, omdat ze denken dat ze dan in de toekomst goed zitten. Ik vertel hen dan altijd dat we daar niet aan gaan beginnen.”

Gezond eten en bewegen

„Met het werken aan een gezond voedings- en bewegingspatroon bereik je namelijk veel meer. Zorg dat je kind zich zo fit mogelijk en gezond voelt en werk toe naar een gezond gewicht. Dat werkt veel beter dan een dieet, waarbij kinderen vaak veel lager in hun calorieën gaan zitten dan hun dagelijkse behoefte. Er wordt van alles geschrapt uit het voedingspatroon, waardoor een tekort aan verschillende voedingsstoffen ontstaat. Dat is niet goed voor de groei en ontwikkeling: een puberbrein en –lichaam is zich nog volop aan het ontwikkelen en heeft die bouwstenen nodig.”

Voedingsstoffen

Flink is er daarom voorstander van om de voedingsbehoeften van een kind zorgvuldig in kaart te brengen en het voedingspatroon daarop aan te passen. „Het is aan te raden om daarvoor de hulp van een kinderdiëtist of een voedingsdeskundige in te schakelen. Je wilt je kind leren wat ze nodig heeft en op welke manier ze zich fitter kan gaan voelen. Dat kun je ook wel zelf doen, door online op te zoeken wat een kind van haar leeftijd aan voedingsstoffen moet binnenkrijgen. Daar zijn richtlijnen voor. Om specifiek te bekijken of die richtlijnen ook echt op je kind van toepassing zijn, is het toch ook handig om een deskundige in te schakelen.”

Zelfbeeld

Flink benadrukt dat Anne de boodschap aan haar dochter moet overbrengen zonder te benadrukken dat haar gewicht te hoog is. „Vertel haar dat je ziet dat ze dingen eet waarvan je als moeder denkt: dat kan gezonder. Stel voor dat jullie samen gaan bestuderen wat jullie kunnen doen om haar voedingspatroon te doorbreken en doe dat vervolgens ook samen, als gezin. Neem het woord diëten niet in de mond, dat kan inderdaad een negatief effect hebben op haar zelfbeeld.”