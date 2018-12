Nul interpunctie, afkortingen en straattaal... Appen met pubers is niet te doen!

Ⓒ Eigen foto

Appen met pubers is bij vlagen hilarisch, maar over het algemeen ver-schrik-ke-lijk. Ondanks het feit dat ze de hele dag met een telefoon in hun handen zitten (aan oefening dus geen gebrek) is het voeren van een simpel chatgesprek met je kind vrijwel onmogelijk. Als pubermoeder neemt Hester Zitvast je graag mee in de grootste struikelblokken.