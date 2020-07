’Mijn zoontje (7) praat veel over de dood’

Kindercoach Nicole in ’t Zand schreef vorig jaar het boek Liv!, een verhaal over de dood dat ze baseerde op het verhaal van haar overleden pasgeboren nichtje. Ze vertelt dat het heel normaal is als een kind van 7 zich bezighoudt met de dood. „En zeker in deze periode, met alles wat er om ons heen gebeurt. Ook al probeer je kinderen er nog zo voor af te schermen, ze krijgen onvermijdelijk mee van wat er in de wereld speelt. Het is logisch dat ze zich over onderwerpen als de dood verwonderen, zeker als ze er zelf nog nooit mee in aanraking zijn geweest.”

Niet omheen draaien

„Als je kind met directe vragen komt over de dood, is het het beste om daar open en eerlijk antwoord op te geven. Wat is precies de dood en wat betekent het als iemand overlijdt? Volwassenen zijn het vaak gewend om van dit onderwerp een beladen zaak te maken; iets waar omheen gedraaid wordt. Dat is nu juist hetgene dat je bij kinderen niet moet doen.”

„Wees duidelijk en direct. Vertel dus ook niet dat opa of oma, wanneer hij/zij overlijdt, heel lang gaat slapen en uiteindelijk niet meer wakker wordt. Daar kunnen juist angsten uit ontstaan: wat als papa of mama ook niet meer wakker wordt? Soms durft een kind zélf niet meer te gaan slapen uit angst niet meer te ontwaken. Leg precies uit wat de dood betekent en geef je kind ook vertrouwen: papa of mama gaat niet zomaar dood.”

Gat in je knie

„Voor kinderen hoort de dood gewoon bij het leven. Zeker een kind van 7 jaar denkt daar nog lang niet zo diep over na; de dood heeft nog niet dezelfde betekenis als de associatie die volwassenen met het onderwerp hebben. Dat heb ik zelf gemerkt toen ik mijn prentenboek voorlas aan een kleuterklas. In samenspraak met de kleuterjuf bereidde ik die dag goed voor en ruimden we tijd in om naderhand over het onderwerp te praten. Eén van de reacties van de kinderen was: ’Ik heb ook weleens moeten huilen toen ik bloed aan mijn knie had.’ De dood, het thema van mijn boek, koppelden zij aan verdriet - hetzelfde verdriet dat je hebt wanneer je een gat in je knie valt.”