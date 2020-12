’Geen mondkapje op? Dan ook geen boodschappen doen!’

Ja, ik gebruik het woord fucking. Dat is verre van chic, maar wij hebben zojuist voor de tweede keer deze week te horen gekregen dat mijn moeders operatie niet doorgaat omdat de ic’s vol liggen, mede door corona. Dus ik ben ietwat edgy. Extreem geïrriteerd zou je het ook wel kunnen noemen.

Operaties

Mijn moeder heeft, voor jullie beeldvorming, drie weken geleden een ernstige hersenbloeding gehad. Twee eerdere operaties mislukten, ze staat nu op de lijst voor een craniotomie: een operatie waarbij ze haar schedel gaan openen om het aneurysma in haar hoofd te repareren. Je zou kunnen stellen dat we een wat roerige tijd doormaken, momenteel.

Al drie weken mag er iedere dag slechts één persoon bij haar. Zeker in het begin zag het er zo ontzettend slecht uit, dat we ieder bezoek bang waren dat dit het laatste bezoek zou zijn. Steeds weer dat afscheid. De dagen aftellen tot ik weer ’aan de beurt’ ben. Ook voor de beeldvorming; mijn moeder is 69, heeft corona doorstaan in de eerste golf, is de allerleukste oma ooit en een type dat een paar maanden geleden nog suppend de Vinkeveense Plassen over ging. Geen dor hout dus. Zéker geen dor hout.

Gemoedsbezwaren

Gisteren las ik op Twitter het bericht van @sophietjeA. Zij is met een RIVM-kaartje om haar nek op stap geweest. ’Werd in alle winkels geaccepteerd’, twitterde ze stoer. SophietjeA heeft geen medische reden om zonder mondkapje boodschappen te doen. Ze heeft ’gemoedsbezwaren’. Ze vindt het onzinnig en heel vies. Het is maar goed dat SophietjeA en ik vandaag geen gezellige get-together hadden gepland. Want dat had weleens rommelig kunnen verlopen.

En wie vandaag ook maar beter even geen koffie bij me kan komen drinken is @kafka_deventer. Deze heldhaftige man zette gisteren een filmpje online waarin hij mondkapjesloos door de Albert Heijn liep. Aan zijn gezicht te zien was hij zelf enorm van zijn actie onder de indruk. Alsof hij een commando op missie was. Of een klein kind met een houten zwaard en een geschminkt gezichtje. Wát een epic loser.

Dagelijks risico

Ik beweer niet dat mijn moeders operatie weer is uitgesteld door mensen als SophietjeA of Kafka_deventer, maar ik zeg wél dat zulke mensen geen idee hebben van wat er écht speelt. De pandemie is geen overdreven gedoe, geen hoax of verzinsel van de overheid. Het is voor heel veel mensen een kwestie van leven of dood. Mijn moeder loopt dagelijks het risico er een infarct of bloeding overheen te krijgen. En dan is het nog maar de vraag of ze dat kan navertellen.

Je moet je kapot schamen als je je zo verzet tegen een simpel verzoek. Draag gewoon een mondkapje. Je krijgt er niet minder zuurstof door binnen. Je wordt er niet ziek van. Als je dat met droge ogen beweert, steek je een middelvinger op naar een ieder die er dagelijks mee móet werken. Maak niet onterecht gebruik van ’de uitzondering’. Laat dat aan de mensen die om medische of psychische redenen écht geen mondkapje kunnen (ver)dragen.

Kwetsbaren

AH, Jumbo en welke winkel ook; weiger mensen die dwarsliggen. Maak een statement. Geef een signaal af. Dan eten ze maar geen boerenkool met worst die avond; laat ze maar een pizza bestellen. Lees de indrukwekkende column Kwetsbaren van filosoof Stine Jensen eens: Het is de kern van de beschaving en de test ervan; hoe je met je aller kwetsbaarsten om gaat. Die kwetsbaren kunnen jong zijn of oud. Je kunt het zelf zijn, op een dag. Of in mijn geval: mijn sterke, lieve moeder. Doe het voor elkaar. En voor haar.